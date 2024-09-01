Venchi 中秋璀璨燈籠禮盒，外裝以燈籠為設計呈現出溫暖色調的月光。（Venchi 提供／吳娮翎台北傳真）

Venchi 彩光映月禮籃以「彩光映月、共嚐悅滿」為主題展現禮盒主題。（Venchi 提供／吳娮翎台北傳真）

小茶栽堂中秋禮盒馬卡龍牛軋糖，採用法式純手工做法與馬卡龍完美搭配。（小茶栽堂提供／吳娮翎台北傳真）

搶攻中秋送禮市場，各大業者祭出伴手禮搶市，義大利頂級巧克力品牌 Venchi 推出中秋璀璨燈籠禮盒，香港人氣名店THE 24 ST餅禮專門店也祭出特色蝴蝶酥禮盒。

「THE 24 ST餅禮專門店」以植物在「冬、春、夏、秋」所經歷的「根、苗、花、果」4個成長階段為靈感研製蝴蝶酥，新品「香港特色蝴蝶酥禮盒」致敬經典港味，5款全新風味包括黑白芝麻味噌、經典糖不甩、金沙櫻花蝦、荔枝紅茶、番茄芝士，於香港太古城中心店、朗豪坊店、K11購物藝術館店、尖沙咀天星碼頭店販售。

義大利頂級巧克力品牌 Venchi以「彩光映月、共嚐悅滿」為主題，禮盒設計以絢爛色彩和幾何圖形，呈現光影遙映、和睦圓滿的相聚意象，其中1款禮盒特別設計成古典燈籠造型，燈籠外殼以細緻的彩光設計，呈現出溫暖色調的月光，3層抽屜盛放美味迭出的 Venchi 巧克力，無論是置於家中或作為贈禮，都是賞心悅目的藝術品，於台灣限定販售的有「花月同慶禮籃」、「彩光映月禮籃」兩款禮品組合。

小茶栽堂中秋禮盒有法式手工餅乾、小茶餅、小茶夾心餅、土鳳梨酥、馬卡龍牛軋糖，其採用法國品牌乳製品大賽冠軍的天然發酵奶油，純淨、綿密， 製造出酥鬆口感，散發淡淡細緻香氣，其獨家創意甜點「馬卡龍牛軋糖」，採用法式經典「Nou- gat」純手工做法，嚴選法國進口奶油，加入豐富綜合堅果入餡與馬卡龍完美搭配，展現細緻口感。