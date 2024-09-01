許多人出社會後都會面臨求職難題。一位男子近日抱怨，33歲的姐姐雖然從國立大學社會學系碩士畢業，卻因為找工作不如意而轉向報考公職，結果落榜3、4年仍不罷休，也沒有任何工作經歷，退休的爸媽雖然擔心，卻還是讓姐姐一直啃老，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，姐姐碩士4年的學費、生活費全靠爸媽，沒有出去打工過，沒想到畢業姐姐又因為求職不滿意，從3、4年前開始說要報考公務員，結果就是一直落榜、重考，讓大學畢業就出社會的原PO相當不滿，「我都已經出來社會當業務整天被店長摧殘了，但是她還在圖書館吹冷氣看書然後一直落榜」。

原PO提到，其實退休的爸媽也不認同姐姐一直報考公職不工作，但又擔心傷害到姐姐，所以一直沒說心裡話，讓原PO相當無奈，認為雖然國考錄取率低，但姐姐根本是不面對現實，「我老爸老媽不硬起來我也沒辦法，看我父母會不會哪天受不了了」。

對此，許多網友紛紛回應，「考生的壓力真的很大，多換位思考才能避免遺憾的事情發生，溝通的方式也很重要，如果家中經濟真的有壓力的話，可以試著說服她一邊兼職一邊準備考試，但不是強迫或是酸言酸語等方式」、「老實說就是沉沒成本太大了，他不敢放棄，然後加上她33了卻沒有工作經驗，現在出去並不好找工作」。

不過也有人開罵，「雖然她怎麼考是不關我的事，但…都33歲了到底在幹嘛？老實說真的很廢，好幾次沒考上大概也要知道真實的自己了吧，該設停損點了，不然遲早全家都要被拖下去，一堆考生玻璃心碎爛…」、「老實說，近期公務人員越來越好考，你姐這種應該是萬年都上不了，要給自己設限，考不上就去工作」。