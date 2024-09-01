高雄市議員李雅靜，發現事故工地經常有大量工程車占據車道，影響用路人安全。（高雄市議員李雅靜提供／紀爰高雄傳真）

高雄鳳山三井工安意外釀1死，1名40多歲越籍工人，遭吊塔砸中當場身亡，勞檢處已勒令停工，議員李雅靜指出，平常觀察此工地，發現經常有大量工程車占據車道，影響用路人通行，曾向施工單位反應也不見改善。

今（1）日上午9時許，高雄鳳山國泰重劃區三井LaLaport商場發生重大工安意外，高雄市勞工局表示，當時塔吊未有吊掛物欲旋轉時，塔吊基座突然斷裂，壓到1名越籍移工當場身亡，而另1名吳姓塔吊操作員則是墜落地面重傷，已經送往高雄長庚醫院治療，勞檢處除了勒令停工，後續也將調查釐清事故原因。

議員李雅靜呼籲，各相關單位如工務、環保、交通、勞工局及警察局，應該要組成聯合安檢小組，在停工期間進行徹底安檢，並要求施工單位提出完整工安計畫，包括人員管理、施工機具安檢、工地周圍環境清潔及安全管理等。

高雄市勞工局表示，已經指派專人協助受傷勞工相關醫療及補償事宜，另外也配合越南駐台單位，協助罹災移工家屬來台處理後事，及確保其職災補償權益。