前總統馬英九（右）表示，謝國樑（左）在基隆市長任內確實做得很好。（張志康攝）

前總統馬英九9月1日下午第三度到基隆市力挺市長謝國樑，謝馬兩人第三度緊握雙手打氣加油。馬英九說，這是多年來同一場選舉中，為同一個候選人站最多次數的紀錄，也開玩笑向謝國樑說：下次再要握手得收錢。

馬英九1日下午到基隆市七堵區百福社區的黃昏市場，陪同謝國樑掃街拜託民眾在罷免投票時，要投下不同意罷免票。馬英九表示，這是他第三度為謝國樑宣傳反罷免。他指出，民進黨執政後，最近違法亂紀、貪汙腐敗的案例層出不窮。兩個月前，檢調便查獲前桃園市長鄭文燦涉嫌貪汙1500萬元遭桃園地方法院裁定羈押禁見，檢方並具體求刑12年有期徒刑。

馬英九表示，若謝國樑違法，則遭民眾罷免，大家不會有話說。但謝國樑任內勤政、愛民、守法守紀，罷免他就是錯誤的，就是不合理的。他強調，謝國樑上任後創建了親子及長輩照護平台、成立都更辦公室及工作站，後續也將推動基隆捷運沿線就業基地及產業發展。

馬英九說，2022年的九合一選舉，他就來了基隆為謝助選五次，是多年來在同一場選舉中，為同一個候選人助選最多次數的紀錄。他顯然並沒有看走眼，謝國樑確實做得很好。

馬英九認為，民進黨發起罷免謝國樑，純粹是爲了轉移外界對鄭文燦貪汙案的焦點，他呼籲民眾千萬別上當，如此民進黨轉移焦點的計謀就不會成功。

謝國樑現場也要求馬英九第三度與他雙手緊握，希望能夠從馬英九身上獲得「勝利的加持」。馬英九也笑著和謝國樑開玩笑，握了三次手都沒有收錢，第四次要握的話，就得收錢了。

接著謝國樑便在馬英九陪同下，到百福社區黃昏市場向民眾及攤商拜託，希望民眾在10月13日罷免投票當天，能夠投下不同意罷免票。