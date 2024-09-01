歐弟（歐漢聲）17歲那年以男團「四大天王」出道，爾後跟羅志祥組成「羅密歐」廣為人知。這些年他歷經了失戀、結婚、生子、離婚、再婚的高低起伏後，對於這些人生路程的傷疤，他如今都能自嘲、侃侃而談，「我過去也曾害怕開口，不知道該怎麼回答，但隨著時間過去，肩上有了責任，沒有什麼比眼前的家庭重要，沒什麼好不談的」，他以卓别林的名言形容：「人生近看是悲劇，遠看就是喜劇。」可見歐弟現在的心態相當豁達。

歐弟16歲出道，當年尚未成年的他就必須扛下家計，賺錢幫爸爸償還巨額債務，這一還就是還到36歲，20年的青春歲月都在為了家庭奮鬥。問他有很恨嗎？歐弟說：「沒有想抱怨過，以前的我也真的沒有物慾，賺的錢都給爸爸還債。」唯一讓他後悔的是，當時應該要幫爸爸做財務規劃，而不是單純一直供給，「長大開始會理財後，才發現我之前錯了，應該要先去了解他的債務，再來幫他還，因為也不知道他有沒有還，或是又拿去別的地方用，可以孝順，但不要愚孝」。

歐弟目前代班主持《小明星大跟班》。（陳俊吉攝）

自懵懂的學生時期就在還債，歐弟只能自動捨去物慾與娛樂，很羨慕同學們可以騎著昂貴的機車上學，因此後來開始賺錢後，他有了「補償心態」，開始購入重機杜卡迪車款，享受在車道上奔馳的快感，最高紀錄擁有13、14台車，最貴的600萬，光是重機，收藏總價就逼近5000萬。歐弟笑說，自己也不喝酒、不太社交，唯一興趣就是買車、陪小孩，最近還因為生活太滋潤，讓他不小心幸福肥了，被經紀公司叮囑要控管身材。

眾所皆知，歐弟跟前妻鄭雲燦在2014年結婚，陸續迎接2個女兒誕生，無奈這段婚姻最終在2021年和平結束，7年夫妻情就這樣結束。在他恢復單身3年後，歐弟今年又順利找到人生伴侶，並和對方再育有1女，小女兒將在9月底誕生，3度當爸的歐弟依然緊張，但甜甜地說，如今的家庭生活真的太幸福了，屆時絕對進去產房陪老婆生產，「雖然我蠻怕看到生產畫面的，但至少我會拉著她的手，讓她知道我在旁邊」，寵妻無極限。