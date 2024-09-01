2024年上半年，全市場上市公司實現營業收入人民幣（下同）34.89兆元，淨利潤3.13兆元。3,032家公司營收正增長，4,141家公司實現盈利，占比78％。創業板、科創板上市公司上半年營收整體實現近3％增長。剔除金融行業，實體上市公司實現營收30.35兆元，淨利潤1.74兆元。

上半年央企控股上市公司表現相對穩健，營收、淨利潤分別增長0.09％、3.09％。民營上市公司營收年增3.34％。

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