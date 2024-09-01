女星徐凱希自《我愛黑澀會》出道，近年則成為《天才衝衝衝》主持群之一，展現機智反應表現亮眼，深受不少觀眾喜愛。不過在近日播出的新集數中，卻有網友發現她疑似打玻尿酸，「臉好像有點緊」，對此，徐凱希也大方承認了。

日前有粉絲在徐凱希的臉書留言，最近看《天才衝衝衝》時發現她的臉有點緊，所以懷疑她是否有打玻尿酸，粉絲還笑稱：「但是沒像之前乃哥去打，那麼嚴重啦」，沒想到徐乃麟還因此躺著也中槍。

徐凱希坦承有打肉毒。（圖／IG@cathyshyu）

對此，徐凱希則坦承，「我去韓國打了肉毒，結果笑不開，因為之前沒打過臉不知道效果變這樣」，不過她也表示，現在臉的狀況已經恢復正常，之後的集數應該就會看到能正常做出表情的她，還強調「有打就承認」，態度非常大方。

至於粉絲誤會徐乃麟打肉毒一事，徐凱希也連忙澄清，指出徐乃麟是因為顏面神經失調，「不是打填充物啦」，並附上笑到哭的表情符號，意外讓徐乃麟無辜中槍。而徐凱希大方承認後，也引來粉絲大讚，「哈哈哈～這麼坦白幹嘛啦」、「還是一樣可愛，加油囉」，雙方互動相當自然逗趣。