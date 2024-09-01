陳起軒使用帶有流水控制閥的滴漏式沖煮器具，並在下方加上導管，讓咖啡兼具虹吸和手沖咖啡的風味。(皮斯樂咖啡提供)

陳明軒沖煮時提前一分鐘完成，除了提供給評審的3壺咖啡之外，也多沖煮一壺給自己，與評審同時交流。(皮斯樂咖啡提供)

冠軍風格咖啡Kambera，帶有個性的果酸和甜感。(皮斯樂咖啡提供)

冠軍風格咖啡Kambera，帶有個性的果酸和甜感。(皮斯樂咖啡提供)

由世界咖啡賽制組織(World Coffee Championship簡稱WCC)所舉辦的世界盃咖啡沖煮大賽，日前舉辦台灣區選拔賽，經過激烈的角逐，由任職於Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡的陳起軒奪下冠軍，並將於2025年代表台灣參與世界盃咖啡沖煮大賽全球決賽。

世界盃咖啡沖煮大賽於8月21日至23日在台北舉辦台灣區選拔賽，選手須以自選咖啡豆和指定咖啡豆完成初賽、複賽和決賽共3次遴選，以手動沖煮器具在指定的時間內沖煮出3杯咖啡，除了咖啡風味、咖啡師評估，還有自選沖煮及指定沖煮。

報名人數超過60位的2024WCC世界盃沖煮大賽台灣選拔賽，由任職於Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡的陳起軒奪下冠軍。賽後受訪時陳起軒表示，WCC世界盃咖啡沖煮大賽初賽時，選手須以自選咖啡豆等道具，在10分鐘完成3杯咖啡，決賽時還要展現咖啡和服務的風格與差異，及主題概念；複賽的指定賽沖煮必須在7分鐘內完成3杯咖啡，由於選手賽前不知主辦單位準備的咖啡豆種類和沖煮設備，必須在短短38分鐘內設定沖煮參數，對選手臨場反應和沖煮技巧的熟悉度是個挑戰。

陳起軒喜愛酸質高的咖啡，他在自選豆首重咖啡豆的挑選。也與教練簡嘉程以凸顯個人特色和咖啡特質的咖啡為主題，挑選果酸高風格明亮的巴拿馬莊園咖啡豆。初賽和決賽自選豆皆選擇使用同一款咖啡豆，因自選豆初賽和決賽比賽日期影響咖啡豆的存放，沖煮參數和技法也得調整。

陳起軒在沖煮的設定融合了虹吸壺概念和日本世界咖啡冠軍的沖煮法、參數設定，以帶有流水閥開關的浸泡式濾杯，拉長浸泡時間，並在濾杯下方加裝導管加速咖啡滴漏速度和力道，讓咖啡沖煮時同時具有類虹吸壺的咖啡厚度，又避免浸泡後段的雜味，讓咖啡產生果酸風格帶甜感和醇厚的風味。

指定咖啡豆比賽由大會提供咖啡豆，選手僅知咖啡的烘焙度和處理法，因此陳起軒採買不同咖啡豆沖煮，以適應各種咖啡豆的狀況，加強應變能力。比賽時的沖煮參數採用萬用設定，讓表現更穩定。如此一來可以適應各種咖啡豆，只需要微調磨豆機的刻度以及沖煮時的濃度來呈現咖啡最好的風味。此外，陳起軒在比賽時使用官方使用的磨豆機現場磨豆，讓咖啡豆有最佳的風味，他同時也是現場60位選手中唯一使用官方磨豆機的選手。同時他在練習時將沖煮時間較賽制縮短一分鐘，同時除了提供給評審的3壺咖啡之外，也多沖煮一壺給自己，獲得更多時間與評審互動，服務細節也成了陳起軒獲勝的關鍵。

陳起軒任職的Peace and Love Cafe，也將開賣冠軍風格咖啡Kambera，店內同時將推出與冠軍咖啡豆來自同一巴拿馬莊園的咖啡，雖然咖啡豆乾燥時間和風味主調性有些不同，但高酸度多層次的口感，比冠軍咖啡豆風味更為強烈。