由AIA友邦人壽主辦，台灣巴瑟足球發展協會與新北市體育總會足球委員會協辦的「2024 年AIA友邦人壽 ＆ Spurs國小足球菁英盃」，1日於新北市新莊田徑場舉行決賽，這次賽事擴大規模，為期兩個周末共四天、U6至U12四個分齡組別共72隊的公開賽。

AIA友邦人壽再度邀請兩位Spurs熱刺國際發展教練來台，除決賽當天全程在場指導，更為各分齡冠軍隊伍提供「Spurs足球訓練營」，讓這群小小足球員近距離感受職業聯賽俱樂部的培訓內容，堪稱賽事最大亮點之一。

兩位Spurs教練於「菁英盃」決賽前一日，前往宜蘭順安國中為東部7所國中足球隊分別推薦的50位菁英球員，進行青少年足球訓練，提升足球員的技術與戰術。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，近年國內足球風氣盛行，已成為國小以下最受歡迎的運動項目之一，去年首度試辦便獲得各界給予眾多正面回饋，整合友邦保險集團長期贊助英超聯賽Spurs熱刺足球俱樂部的豐沛資源，聯手協辦單位穩健規劃能讓今年乃至未來可持續發展的公開賽事，努力打造分組循環與多輪複決賽的高品質足球賽事品牌。

「AIA友邦人壽 ＆ Spurs國小足球菁英盃」為第二屆舉辦，賽事於6月25日在社群媒體發佈報名資訊，短短1.5小時內即已報名額滿，報名開放期間多達150幾隊先後報名。

除賽事規劃外，AIA友邦人壽投入為國中足球運動成長貢獻心力，長期贊助宜蘭順安國中足球隊發展，今年特將關懷心力擴散至台灣東部所有縣市，安排宜花東地區共7所國中足球隊各推薦7位菁英球員，讓50位的宜花東足球年輕球員參加8月31日於宜蘭順安國中舉辦的「Spurs足球特訓營」，接受兩位Spurs教練扎實訓練課程與培訓內容。