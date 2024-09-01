檢廉偵辦京華城案，前台北市長、民眾黨主席柯文哲被聲請羈押禁見。越來越多支持者聚集北檢，網紅「館長」陳之漢1日再度前往北檢，怒嗆不要以為打垮柯文哲，300萬票就是民進黨的？

館長今(1日)在北檢表示，他不來，就說他不敢來、他來了又說他動員鬧事。他認為，民進黨二、三十年前衝撞跟警察互打，他們說這叫「民主價值」；但今天支持民進黨的人卻說這叫「聚眾鬧事」？

館長認為，政府是看人說人話、見鬼說鬼話。政府控制媒體，要抓一個人的時候，先讓媒體講一個禮拜，全台灣超過一半的人會認為柯文哲有罪，然後警方就可以放手去辦，可是他現在還是沒看到證據。

館長怒嗆民進黨，「你們以為幹掉柯文哲，這300萬票就是民進黨的嗎？」現在這麼熱，他就在總統府吹冷氣，你以為票會跑到民進黨？會不會？底下小草大喊「不會」。更點出，他們現在可以這樣搞單一政黨，接下來就換你國民黨。

館長強調，我們還是要看真相，柯文哲到底有沒有拿錢，如果沒有拿錢，就請檢調放人。柯文哲的貪污證據到底在哪裡？他老婆陳佩琪去ATM匯錢，就是犯罪嗎？

★未經判決確定，應推定為無罪。