藝人馬國畢日前遭民眾目睹，現身林口擔任搬家工人，辛苦地用勞力賺錢償還上百萬的債務，引發粉絲關注。為此，馬國畢也在臉書證實此事，樂觀地呼籲大家，希望不要再有人犯下和他一樣的錯誤。

馬國畢在臉書發文感謝大家的鼓勵，他充滿正能量的說，「現階段的我～想把握每一天任何可以賺錢的機會！也真心希望不要再有人跟我犯一樣的錯誤！」還不忘自嘲，「還債的日子是非常的痛苦的。」

身為基督徒的他也說，「每當進入所有的信仰中心～第一個祈求就是～早日無債一身輕！」並再次感謝一路上所有幫助他的貴人，還有替他加油的陌生人，直呼：「我會更加努力的！最後祝福每一位都能閤家健康平安幸福快樂每一天！謝謝～謝謝～再謝謝！」

馬國畢希望不要再有人和他犯同樣的錯誤。（圖／馬國畢FB）

據悉，現年49歲的馬國畢，曾於2013年5月爆出簽賭美國職棒背債近5000多萬的債務，為此與妻子協議離婚，從此開啟斜槓還債的人生，舉凡計程車司機、早餐店、直播帶貨等辛苦的行業，他都願意去做。直到今年6月，他才透露還有6百萬要還，長達9年的故事勵志人心。