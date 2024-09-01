雨靴後跟的4G標明了出 Givenchy之手。（Givenchy提供／黃唯淯台北傳真）

雙方的聯名作品呈現了Givenchy的設計美學與Bogs的優秀工藝。（Givnechy提供／黃唯淯台北傳真）

北面UE支線推出全新刺蝟鞋款，主打外出萬用。（The North Face提供／黃唯淯台北傳真）

刺蝟鞋不管搭長裙或短褲，都很有造型感。（The North Face提供／黃唯淯台北傳真）

男女款黃色Gore-Tex防水抓地耐磨徒步鞋，售價6880元。（The North Face提供／黃唯淯台北傳真）

男女款黑色Gore-Tex防水抓地耐磨徒步鞋，售價6880。（The North Face提供／黃唯淯台北傳真）

台灣的雨季雖然跟著夏日一起漸漸步入尾聲，但突如其來的暴雨還是讓人有些猝不及防，如果身上沒有雨具，那最少出門時穿雙雨靴是不錯的選擇。法國品牌Givenchy近期與美國傳奇鞋履專家BOGS合作，聯手打造早秋男裝防水硫化橡膠防水靴。Bogs自2002年創意以來，向來以耐摩防水的鞋款在市場享有良好的聲譽，總部位於美國波特蘭的Bogs產品線豐富，除了雨靴外、鋼頭靴、農靴、工作靴等都是他們的強項，Givenchy即相中Bogs背後強大的設計功力與材質應用，此次聯名以硫化橡膠與高科技潛水布鞋筒襯裡，打造出性能卓越、極度保暖的低筒短靴和綁帶靴款。無綁帶設計的款式以傳統短靴為發想。鞋面上的Givenchy字樣、鞋跟的4G標誌，傳達了出自Givenchy之手。低筒短靴售價2萬1500元，高筒綁帶靴售價為2萬4500元。

而北面The North Face旗下的Urban Exploration系列，今年秋天正式與北面合併，更於近期將2006年即面世的Hedgehog刺蝟徒步鞋強勢回歸，以現代科技材質結合當時的時髦設計，營造出復古造型，新穎材質的全新作品。鞋款以防沙鞋舌、防水的GORE-TEX內靴成為一雙極為實穿的鞋款，無痕VIBRAM橡膠外底，實現抓地力和耐用性。