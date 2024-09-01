歐盟認為，台灣3-2期風電選商明定由國產化承諾高低決定排序，已違反WTO規定，7月底正式行文WTO，要求進行爭端解決諮商。依經濟部收集過往WTO爭端解決案例，歐盟2022年狀告英國對海上風電補貼計畫，對英國廠商有利，違反WTO非歧視原則，最後英國敗訴，撤除國產化，我方必須做最壞準備，以免影響參與CPTPP等國際組織。

據悉，經濟部貿易署、產發署、能源署近期將組團前往布魯塞爾，13日與歐盟進行首次諮商。產發署最近也逐一拜會風電供應鏈廠商，溝通國產化意見，並協調業者調降成本價格，並了解產能情況。高層說，國產化政策執行快10年，已到檢討放寬階段，盼本土廠商和政府共體時艱。

高層人士指出，區塊開發3-2期得標結果甫底定，雖有特定歐商表達不滿，但不會因為諮商廢標重來，從過去到現在，同一遊戲規則下，歐系開發商、製造商都有人獲益，3-2期由於尚未簽行政契約，仍有些解套空間，會確保業者商業利益，和歐盟交換意見。

至於3-3期選商程序，我方擬向歐盟表達會朝「開放」方向，但需兼顧風場併網時程與國家能源安全，視諮商情況調整。知情人士說，3-3選商應不至再強制國產化比例、項目或門檻分數，由開發商自由心證採購國產化項目。

高層人士說，統包工程例電機多數會由本土廠商承作，開放政策雖對水下基礎衝擊較大，但因物件太龐大，小腿架等半成品目前已可彈性進口，在國內組裝。至於葉片，外商無意做國產化，但葉片材料，相關零組件，國內可以供應，也會在港區組裝。至於風電機艙廠，歐商西門子已在台中港設廠投資。

倘若國內供應鏈價格高於國外5～10％，高層人士認為，開發商會就近採購本地製造供應，如此有倉庫可存放成品，一旦有運維需求，可就近供應零件，不必等待國外進口，本土業者只要降低成本就可提升國際競爭力，不致接不到訂單。據悉，針對國內關鍵基礎設施基於國家家安全，經濟部傾向不開放使用中國製設備、零組件等紅色供應鏈，希望從越南、南韓等地就近進口。