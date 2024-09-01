農業部表示，新制9月1日起生效。這是源自農業部修正發布「農民職業災害保險試辦辦法」部分條文，提高農民職業災害保險傷病給付水準，以強化農民遭遇職業傷病無法工作期間的經濟生活安全保障。

農民職業災害保險自107年11月1日起開始試辦，農業部表示，因採「先傷後病」之原則，在給付項目中參照勞工保險條例之職業災害相關規定提供「傷害給付」，給付水準亦係參照勞工職災制度訂定。一旦有實際從事農業工作的被保險人，因從事農業工作而致傷害不能工作，以致喪失或減少收入，正在治療中者，自不能工作之第4日起發給「傷害給付」，第1年按被保險人當月月投保金額70％發給；如經過一年尚未痊癒者，第2年按被保險人當月月投保金額之50％發給；依當時月投保金額10,200元計算，即第1年每日238元，第2年每日170元。

爾後，歷經110年5月1日、110年9月10日、112年2月10日，及此次9月1日的四度調整，將全體被保險人之「傷病給付」水準調整為前2個月每日680元，自第3個月到第2年每日476元。

農業部統計，迄113年6月底，農民職業災害保險已超過34.1萬人加保人，累積給付逾2萬件，自開辦起累積之核付金額逾4.3億。在各項給付中，以領取「傷病給付及就醫津貼」之案件數為大宗(就醫津貼係按傷病給付日數一併發給)，占總核付件數97％；本次提出之調整方案，可讓農民最容易發生之職災給付需求，獲得更完善的保障。