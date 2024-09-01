台北地方法院地下1樓的候審室。（資料照片，杜宜諳攝）

台北地方法院位於地下1樓的候審室。(資料照片，杜宜諳攝)

士林地方法院候審室，鋪設架高木地板，提供寢具供被告使用，廁所隔間牆面鋪設洗石子，牆上還有幅畫作。（資料照片，黃世麒攝）

士林地方法院的「過夜休息室」，鋪設架高木質地板，提供寢具供被告使用，並以玻璃門取代鐵欄杆，讓被告不會有被當成人犯的感覺。（黃世麒攝）

民眾黨黨主席柯文哲被檢方指控涉嫌京華城圖利罪嫌，向法院遭請羈押，由於今日晚間8時開羈押庭，柯文哲暫時留置於法院候審室。而參觀過候審室的桃園市議員黃敬平指出，裡面有一個沒有門、水泥矮牆圍起來的蹲式馬桶，地上是木質地板，很難睡，媒體都開玩笑稱那是北檢的「地牢」。前大使介文汲驚訝指出，台灣天天講人權尊嚴，居然有這種設施，真的是匪夷所思，柯文哲在那裏搞兩個晚上！

民眾黨黨主席柯文哲被檢方指控涉嫌京華城圖利罪嫌，向法院遭請羈押，據悉，由於檢察官聲請限制閱卷，昨8月31日晚間確定不會開羈押庭，台北地院於今（1）日上午8時30分預計先開閱卷庭，請檢察官到庭釋明限制閱卷的理由後，才會讓當事人開始當庭閱卷。

因此，8月31日深夜、今日凌晨及上午都未開庭，柯文哲與台北市前副市長彭振聲於北院候審室內睡1晚，預計今日晚間8時法院開羈押庭，先問柯文哲，再問彭振聲。

而法院候審室內部也曝光，根據桃園市議員黃敬平1日在中天電視《張雅婷辣晚報》披露，候審室在北檢地下室，小的是3坪，大的是5坪。裡面有一個沒有門、水泥矮牆圍起來的蹲式馬桶。地上是木質地板，很難睡，上年紀的人一定腰酸背痛。媒體都開玩笑稱那是北檢的「地牢」。

前大使介文汲驚訝指出，台灣天天講人權尊嚴，居然有這種設施，真的是匪夷所思，柯文哲在那裏搞兩個晚上！

★未經判決確定，應推定為無罪。