民眾黨黨主席柯文哲被檢方指控涉嫌京華城圖利罪嫌，向法院遭請羈押，由於今日晚間8時開羈押庭，柯文哲暫時留置於法院候審室。而參觀過候審室的桃園市議員黃敬平指出，裡面有一個沒有門、水泥矮牆圍起來的蹲式馬桶，地上是木質地板，很難睡，媒體都開玩笑稱那是北檢的「地牢」。前大使介文汲驚訝指出，台灣天天講人權尊嚴，居然有這種設施，真的是匪夷所思，柯文哲在那裏搞兩個晚上！
民眾黨黨主席柯文哲被檢方指控涉嫌京華城圖利罪嫌，向法院遭請羈押，據悉，由於檢察官聲請限制閱卷，昨8月31日晚間確定不會開羈押庭，台北地院於今（1）日上午8時30分預計先開閱卷庭，請檢察官到庭釋明限制閱卷的理由後，才會讓當事人開始當庭閱卷。
因此，8月31日深夜、今日凌晨及上午都未開庭，柯文哲與台北市前副市長彭振聲於北院候審室內睡1晚，預計今日晚間8時法院開羈押庭，先問柯文哲，再問彭振聲。
而法院候審室內部也曝光，根據桃園市議員黃敬平1日在中天電視《張雅婷辣晚報》披露，候審室在北檢地下室，小的是3坪，大的是5坪。裡面有一個沒有門、水泥矮牆圍起來的蹲式馬桶。地上是木質地板，很難睡，上年紀的人一定腰酸背痛。媒體都開玩笑稱那是北檢的「地牢」。
前大使介文汲驚訝指出，台灣天天講人權尊嚴，居然有這種設施，真的是匪夷所思，柯文哲在那裏搞兩個晚上！
★未經判決確定，應推定為無罪。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。