美國前總統川普在賓州強斯頓市(Johnstown)的造勢活動中，1名墨鏡男子從觀眾區爬上欄杆，似乎試圖翻入更近的地方，遭到維安人員的阻止，之後被強制帶離。由於先前曾發生過川普遇槍擊事件，所以維安人員不敢大意，無這名男子的選舉傾向如何，他都面臨輕罪指控。

CNN報導，據哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞記者直接拍攝的當場影片顯示，這名男爬上欄杆，隨即被下方的人抗議，很快人們試圖把他從欄杆上拉下來，警察和副警長也很快也加入。

當一群警察帶走這名男子時，人群歡呼雀躍。川普也注意到此地的騷亂，他說：「還有比川普造勢會更有趣的地方嗎？」語畢，人們的歡呼聲更大。

灰衣男(戴墨鏡者)被抓下來後，被維安人全強制帶出會場，並面臨幾個輕罪指控。(圖/美聯社)

Video of the incident. Security in the press pen grabbed him first before he was taken down by law enforcement. pic.twitter.com/Xdw1CZ9dE0 — Taurean Small (@taureansmall) August 30, 2024

強斯頓警察局長理普瑞查(Richard M. Pritchard)證實，該男子完成筆錄後就被釋放，但是司法單位已介入，他將於下星期收到正式指控，包括涉嫌擾亂治安、拒捕、擾亂公眾集會的幾個輕罪。

警方拒絕猜測該男子的動機，也不推斷他的政治傾向。從影片來看，該男子可能是想要看的更清楚而爬上欄杆，但是他所在的地方是媒體區，而川普經常猛烈批評媒體，所以他的支持者常常對新聞區和發出噓聲作為反應；有些人用中指來表達他們對記者的厭惡。

就在該男子冒險進入媒體指定區域之前，川普重申了他熟悉的說法，即媒體是集體「人民的敵人」。事件的影片並不清楚該男子在爬過障礙物，或被制服和逮捕時喊叫的內容。

附近人員看到不尋常動作而立即阻止，這也是常理之中。今年7月，在賓州巴特勒附近的一次戶外集會上，一名持槍歹徒向川普開槍，擦傷了他的耳朵，隨後川普集會的安全審查更加嚴格。