新光三越以「復古趣味Mixing Vintage Elements」穿搭風格，推薦西裝外套，復古配件等物品。（新光三越提供）

marimekko新光三越台中中港店，9月7日開幕，UNIKKO印花長袖上衣推薦價7900元。（新光三越提供）

SOGO MaxMara雙排釦駝色西裝外套，5萬6300元。（SOGO提供）

SOGO ALLSAINTS ALKAN仿舊羊皮皮衣，2萬2500元。（SOGO提供）

SOGO TORY BURCH T Monogram迷你皮革水桶包，1萬9900元。（SOGO提供）

近來奧運金牌國手林郁婷熱潮，也掀起可帥可美的中性穿搭風。（吳松翰攝）

近年中性風格在時尚圈持續發燒，打破傳統性別的服裝框架，成為表達自由個性的象徵，特別是奧運國手林郁婷跨過性別爭議，人格魅力令不少男女都傾倒，更在微風信義之夜成為時尚新寵兒，還有英國女星蒂妲史雲頓Tilda Swinton來台旋風，可帥可美的氣質與裝扮，都讓中性話題在秋冬引爆，百貨秋冬新裝也以此為主軸。

新光三越今年秋冬以「油漬搖滾Grunge Classic」當主題，透過90年代搖滾樂手的不修邊幅與隨性態度，詮釋時下流行的中性風潮，將復古與現代相結合，歸納出「率性男孩風Tom Boy」與「復古趣味 Mixing Vintage Elements」兩大穿搭風格，並推薦西裝外套、沉穩色系、復古配件等單品，詮釋新世代的瀟灑。

其中「率性男孩風」穿搭，以西裝外套、格紋襯衫、寬鬆闊腿褲與個性靴款為主，推薦Acne Studios鴿灰色寬鬆剪裁西裝外套、英倫男孩風的Roberta di Camerino西裝外套，以及展現個性的STEVE MADDEN縫線尖頭低跟窄口短靴等單品，簡單混搭即可展現隨性帥氣；而「復古趣味」以80、90年代的沉穩色系與復古元素為主，推薦Sel-Portrait香檳金嫘榮針織魚尾洋裝、TORY BURCH Kira菱格形绗縫撞色縫線肩背包等。

SOGO復興館女裝今年秋冬有四大流行元素：自由活力色彩、造型打結、皮草單品、未來裝飾感，展現女性優雅知性、率性及迎向未來的多元時尚。推薦同色系穿搭的單色造型，可呈現高級感，例如MaxMara雙排釦駝色西裝外套、TED BAKER Jozelyn洋裝，展現知性自信的同時，也襯托出女性的優雅甜美。

此外，9月21日在SOGO復興館5F，將推出兩場SOGO A／W Fashion Show，將由伊林模特兒展演秋冬時尚新品服飾及配件，歡迎消費者參與。