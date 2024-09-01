急診科醫師人才告急。台灣急診醫學會公佈2024年最新醫師職業執業狀況調查，報告發現，急診科呈現年輕人不來，老醫師撐著的老化現象外，竟然有高達2成急診科醫師離開急診室，轉型改做醫美，或離開醫院到診所、藥廠等機構，「離巢率」創下7年來最高。醫師憂心，急診醫師都是處理急、重症的專家，訓練一名急診醫花費非常多的時間，人才流失對社會是嚴重損失，疾呼政府給予經費支持。

台灣急診醫學會公佈2024年度，急診專科醫師執業登記狀況調查，根據報告，今年度急診科醫師共2139人，相較2023年，2054人微幅增加85人。

年齡層分佈上，2024年國內急診科醫師以40～49歲為最大宗，共819人，佔據38.29％，再其次為30~39歲，有626人，占29.27％；50~59歲462人，佔10％；70~79歲17人佔0.79％；80歲以上有1人。

根據統計，目前仍具急診專科醫師資格，但已經不在急診醫學科擔任醫師者，2024年高達446人，高達20.85％，成為離開急診室的離巢者，相較2023年390人，18.99％，不僅增加了近兩個百分點，不當急診醫師的比率，則首度突破兩成，創下2018年，近7年以來最多。

台灣急診醫學會秘書長薛承君指出，這群「非急診科學科」的急診醫師，高達2成都離開醫院，或流動到其他科別，包括醫美、基層診所所最多，其次還有藥廠、有的則是轉作行政或是到捐血機構等，因為近年工作環境的高壓，醫師出現職業倦怠而離去。

薛承君直言，急診科醫師韌性強、身段柔軟，要去其他機構都是相當受歡迎的人才，但他憂心，國家訓練一個急診科醫師，至少五到十年才會成熟，急診醫師都是處理急、重症的專家，離開醫院對國家、社會都非常不好。

中國附醫陳維恭表示，已經連續三年急診住院醫師都沒有招滿，呈現年輕人不來、以資深醫師撐著的老化現象；尤其許多醫院在經營方針下，醫美、健檢這種自費醫療最重視，就連骨科都有很多自費項目，急診不可能說硬要對病人插管，就像是醫院的賠錢貨，當沒有錢，又看不到未來，「年輕人眼睛是雪亮的」。

陳維恭喊苦，急診專科醫師和其他科別不同，主治醫師自己要身兼看診和值大夜班，勞力相當密集，沒辦法像其他科還能輪流值班，急診每個醫師都會歷經晚上要值班還可能要開刀狀況，沒有體力很難撐下去，做比較多，但健保點值卻其他科別一樣，非常不合理，呼籲政府改善健保給付公平性。

他直言，醫院經營導向下，醫美、健檢、骨科都是自費醫療，不可能說硬要對病人插管，就像是醫院的賠錢貨，事情多勞力密集，健保點值卻其他科別一樣，呼籲政府改善健保給付公平性。

不過另一方面來看，陳維恭表示，40歲～49歲急診科醫師以上佔據最多數，因為統計是每年累加外，也因為今年是台灣急診專科30週年終於有「大宗師級」人物出現，這是專科成熟的徵兆，且目前有許多50歲以上的急診醫師是轉為行政職，例如目前國內有3家醫學中心院長，都是急診體系出生。