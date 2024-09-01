隨著2024年下半年高雄多場大型演唱會的舉辦，城市熱鬧氛圍升溫，並帶動相關產業經濟效益。據統計，2024年至8月止，高雄市因演唱會活動，共吸引了超過95萬名觀眾入場，帶動整體經濟效益高達30億元，顯示大型演唱會在推動觀光、餐飲、零售等多個產業上的強大動能。

SKM Park Outlets高雄草衙推出一系列針對9月後「火星人布魯諾 Bruno Mars」、「Energy」、日本「ONE OK ROCK」、韓團「STRAY KIDS」、英國「接招合唱團」，及名曲製造機「Charlie Puth」等演唱會票根持有者的專屬優惠，讓在享受音樂的同時，亦能感受到購物的實惠。

9月1日至12月31日，持2024年高雄演唱會票根至SKM Park Outlets高雄草衙顧客服務中心，可兌換以下限定優惠，「主題餐廳100元抵用券」：於館內 TGI FRIDAYS、添好運、一風堂、涮乃葉、橫濱牛排、花韓燒、大河屋主題餐廳內單筆滿1000元，可抵100元。

「娛樂消費100元抵用券」：於鈴鹿賽道樂園、大魯閣打擊場、VIVELAND、滾吧保齡球、肖跳、SNOWIN滑雪學校、PLAYTIME、遊戲愛樂園等指定娛樂設施，單筆滿500元，可抵50元。

「特約商店優惠」：持演唱會票根至鈴鹿賽道樂園，可兌換旋轉木馬免費搭乘券乙張，另有16家特惠商店消費享專屬折扣優惠。