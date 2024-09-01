依據合約，藥華藥此次授權Ropeg予FORUS的適應症為PV，未來可擴展至骨髓增生性腫瘤（MPN）領域其他適應症；FORUS按照時程進行Ropeg在加拿大的藥證申請與商業化銷售，將支付給藥華藥之里程碑金總金額最高有機會達到約1.07億美元，包含取得藥證之里程碑及所有銷售里程碑金，且FORUS今年內依約即應支付部份里程碑金。另外，依合約規定，FORUS需另支付藥華藥雙位數百分比之銷售權利金。

Ropeg已獲全球約40個國家核准用於PV，包括美國、日本、中國及歐盟等主要新藥市場，原則上可以既有數據在加拿大申請相同適應症藥證，不需再做相關臨床試驗。

FORUS專注於加拿大的血液及腫瘤疾病領域市場，團隊擁有在當地申請藥證和商業化銷售的豐富經驗。FORUS的合作夥伴包括美國上市公司Karyopharm Therapeutics，其旗下的多發性骨髓瘤新藥授權FORUS於加拿大銷售。

執行長林國鐘表示，藥華藥已規劃北美加拿大市場銷售多年，經與代理商洽談及內部審慎的評估與討論後，選擇了具創新性的FORUS作為銷售夥伴，精準鎖定當地目標族群。藥華藥將與FORUS密切合作，盡快將Ropeg引進加拿大，完成Ropeg在整個美洲市場的布局，讓更多北美PV病患受惠。

Ropeg為藥華藥自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，綜觀藥華藥的新藥全球佈局，於歐洲、拉丁美洲和加拿大等地將Ropeg授權給國外藥廠在當地申請藥證及上市行銷銷售，而在其他主要市場則建立子公司自行經營。隨著球商業版圖拓展，藥華藥樂觀看待未來業績成長。