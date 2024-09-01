由於低薪、高工時等原因，近年來台灣開始出現護理荒，距離較遠的香港也同樣有此困擾。一位男子近日分享，香港為了護理荒祭出相關政策，未來台灣護理師無需再考香港護士執業考試，即可申請赴香港工作，福利包括月薪36570至58843港幣（約新台幣15萬至25萬元）、每年調薪、一年25天有薪假等，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為，雖然香港護理師月薪高，但生活成本高、生活品質低，加上要會講粵語，因此吸引力其實沒那麼高。

原PO在Dcard發文表示，香港上個月通過相關法案，未來台灣護理師不用經香港護士執業考試，即可赴港擔任護理職系最基礎的註冊護士，無須具備香港身分或工作簽證，居留滿7年即可獲得永久性居民身分，月薪則是36570至58843港幣，且每年調漲約3000至4000港幣（約新台幣12000元至16000元）。

原PO指出，除了薪水、調薪以外，新法規定非本地護理師享有一年25天有薪假、搬遷津貼60000港幣（約新台幣24萬元）、房屋津貼、約滿獎金、大夜班津貼、自願加班費，以及僱員與僱員親屬醫療保險、為免醫糾的專業免責保護等福利，另外香港註冊護士執業3年可報考資深護理師，未來想移民澳洲也可以直接免試，不像台灣得再考國考或讀護理系；原PO也提到，護理師想申請赴港，除了得通過台灣相關護理學程、國考、擁有執業登記、1至3年醫院診所工作證明外，還得擁有雅思6級以上的英語能力證明。

對此，許多網友紛紛回應，「香港租金貴、物價高、生活品質低，要講粵語，從這幾個條件看下來失去優勢，因為如果英文也通的話當美國、加拿大、澳洲護理師除了生活品質大躍進以外，還可以拿到身份」、「香港生活花費水平那麼高，生活品質也沒台灣好，不如潤去紐西蘭、加拿大」、「去香港不如留台灣」。