民眾黨黨主席柯文哲被檢方指控涉嫌京華城圖利罪嫌，向法院遭請羈押，由於今日晚間8時開羈押庭，柯文哲暫時留置於法院候審室。對此，前立委沈富雄1日就表示，「我心裡頭有猶豫的，如果不羈押後果是很嚴重的，但如果羈押了也很震撼」，沈富雄也提到，「我覺得柯文哲不會逃，但是串證的可能性是很高的，所以檢方今天晚上8點以後，給國人的道理要讓這些小草閉嘴」，引發討論。

沈富雄1日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「我從今天早上5點半到此刻，我碰到的人都問柯文哲會不會被羈押，我的回答很乾脆，我心裡頭有猶豫的，如果不羈押後果是很嚴重的，但如果羈押了也很震撼」，沈富雄接著說，「那個震撼是乾淨利落的，現在羈押的理由就是柯文哲會逃亡、串證，這都沒問題，前提是柯文哲的罪是重罪，重罪我覺得圖利比較難以界定有多重，是貪污比較明確，但貪污就是這個金流要非常地明白、明確，但從昨天到今天，講到金流數目都很小，而且處理的方法都很幼稚」。

沈富雄最後也說，「我覺得柯文哲不會逃，但是串證的可能性是很高的，所以檢方今天晚上8點以後，給國人的道理要讓這些小草閉嘴，如果出來的道理留的空間，讓大家失望，那這是不好的，如果是這樣，就代表是我們司法體系的羞辱」。

★未經判決確定，應推定為無罪。