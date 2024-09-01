新北市林口地區人口突破13萬，現有的林口水資源回收中心1期已無法應付日益增長的汙水處理需求。新北市水利局雖已啟動2期擴建工程，因2021年國內嚴重缺工、缺料，導致招標不順，在審計處與當地議員的持續督促下，預計在今年9月底完工，每日將多處理1萬3500噸汙水。另外，水利局也正進行淡水水資源回收中心的擴建計畫，以應對當地因人口增長帶來的汙水處理需求。

林口水資源回收中心1期設施每日可處理2萬3千噸污水，但隨著林口人口迅速增長，處理量能已經捉襟見肘。為應對需求，水利局啟動2期擴建工程，預計在今年9月30日完工，屆時總處理量將達到每日3萬6500噸。然而，工程自2022年7月決標後便面臨流標及進度落後的問題，引發審計處關注。

目前，林口地區的汙水接管率已達95％，但仍有3千多戶因地形限制尚未接管。水利局強調，林口地區的汙水皆由本地水資源回收中心處理，未曾將廢水送往其他污水廠。

為應對未來可能的汙水處理壓力，水利局還計畫在新北市其他區域增設5座汙水處理廠，包括板中、新店、塭仔圳、樹林及蘆北，藉此分散處理各區生活用水，減輕八里汙水處理廠的負擔。

新北市議員蔡淑君針對林口水資源回收中心過去的管理問題表示關切。她指出，1期運作期間曾因系統故障導致惡臭外溢，影響居民生活品質。蔡淑君強調，工程固然要依靠專業技術，但在運轉管理上更應注重透明度，尤其是數據的如實提供和異常狀況的即時通報。

蔡淑君回憶，2020年曾因廠商隱瞞數據，導致整個處理廠充滿惡臭。她透露，當時不得不在半夜突擊檢查，才揭露問題所在，強調未來管理層面必須加強監督，確保居民不再受到類似事件的困擾。

此外，水利局也正著手進行淡水水資源回收中心的擴建計畫，預計新增每日14,000噸的處理量，以應對淡水地區因人口增長帶來的汙水處理需求。目前，新北市政府也在積極接管八里汙水處理廠，8月底已完成第1階段設備清點，接下來將由台北市衛工處進行設備改善，後續將依進度研議處理事宜。

新北市議員鄭宇恩指出，八里汙水處理廠過去因屬台北市管轄，監督不易，對周邊發展及居民生活品質影響甚鉅。他呼籲市府加速推動八里污水廠設備升級及移交新北管理，以改善居民生活環境。此外，淡水水資源回收中心放流口過去設計連接公司田溪出海口及沙崙海灘，鄭宇恩表示，若能在升級同時納入濕地公園及改變放流口方向至北側，將對觀光及生態環境更有幫助。