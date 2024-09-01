台灣珠寶品牌「TRACEY CHEN」(檀僖珠寶)以新光三越、SOGO等百貨為銷售管道，近年打響兩岸三地知名度後，在日方連續受邀下，今年決定赴日本銀座松屋百貨設櫃，是台灣唯一進軍日本百貨的珠寶品牌。

TRACEY CHEN透露，9月受邀參加巴黎時裝周，展演一系列設計作品，讓台灣的珠寶設計得以在國際舞台上展演作品。

TRACEY CHEN 創辦人陳千盈分析，日方對「墨翡系列」特別有興趣，因為翡翠是高價的硬玉，在日本有「國石」的美譽，加上主產地緬甸的礦產越來越稀缺，讓高品質翡翠的價值日益昂貴。而「TRACEY CHEN」以翡翠為基石、並注入時尚感，透過光筆讓乍看黑色的翡翠透出墨綠色光澤，變化多樣的視覺，是受邀日本東京銀座設櫃的主要原因。

陳千盈的珠寶設計以翡翠為素材，注入摩登現代感、結合不同設計元素，是台灣珠寶品牌進軍國際市場的新秀；由於中價位、主打白領女性，引領翡翠成日常時尚穿搭，一推出即受到矚目；她運用彩色鑽石、貴寶石，設計出既有個性、又具品味的佩戴，與仿間大量庸俗、僅具流行性的人工飾品做出區隔，具保值性的珠寶，價格落在10萬上下，因而獲得白領女性青睞。

陳千盈最早於上海創立「TRACEY CHEN」，品牌成立最早初衷，是因母親贈送翡翠珠寶作為她的嫁妝而受到感動，她認為，市面上的人工飾品材質不夠精美、沒有珍貴性，目前流行性高的稱之為「飾品」，而不是「珠寶」，隨之可棄。

而珠寶的高價位又讓人望之卻步，一般日常無法配戴，只能收藏。因此，創作出「品質高端、又能日常配戴」的中價位珠寶品牌，並呼應「女力時代」，成了陳千盈的設計理念。