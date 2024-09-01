位於宜蘭頭城鎮福德坑溪，今（1日）有民眾指出數輛車子「直接駛入河床中間敞開度假模式，令人傻眼」。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民眾（左）表示夏天常帶家人來這玩水，希望大家一起愛護大自然。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

位於宜蘭頭城鎮福德坑溪，今（1日）有民眾指出數輛車子「直接駛入河床中間敞開度假模式，令人傻眼」，並將畫面PO上網，網友們怒批，「真沒公德心，破壞溪裡的生態環境」。國產署北區分署宜蘭辦事處表示，遊客直接將車輛開入河床，疑似違法行為，能蒐集相關資料送至河川主管機關縣政府，請他們開罰。

福德坑溪是位於頭城鎮的一條主要河流，屬雪山山脈東側水系得子口溪的支流，上游為針葉林自然保護區，最高峰鶯子頂山標高1001公尺，為宜蘭五大名山之一，可遠眺龜山島，風景優美宜人。

卻有民眾在臉書PO文表示，「福德坑溪今天的盛況，宛如私人空間，直接就駛入河川中間敞開度假模式，令人傻眼」，從畫面裡看到2輛休旅車直接停在河床中間紮起野營，網友們紛紛留言怒批，「太扯了」、「真沒公德心，破壞溪裡的生態環境」、「可憐的魚、蝦苗」、「頭城居民喝的自來水源頭遭汙染」等。

今在溪邊戲水的民眾說，想溯溪就去能溯溪的地方，這邊溪水這麼乾淨，單純是戲水區，夏天常帶家人來這消暑，若車子開進溪裡，油汙會使魚蝦受汙染，也只有政府能制止他們這樣的行為；且溪水如果暴漲，車子又卡在河床，不就要浪費政府救災資源，希望大家離開溪邊要記的把垃圾帶走，一起保護大自然。

國產署宜蘭辦事處表示，遊客直接將車輛開入河床，疑似違法行為，國產署為土地所有權機關，無公權力可裁處，僅能蒐集相關資料送至河川主管機關縣政府，請他們開罰。