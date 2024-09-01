三立打造的第2部BL劇《對立而已》9月1日正式開拍，除了主演葛兆恩以及從《原子少年》發跡的男團VERA成員Nelson紀成澔，夏和熙、林輝煌及香港演員Matthew幸卓煇、老戲骨沈孟生和林秀君等演員也參與演出。葛兆恩與Nelson都是第一次演出BL劇，為了培養默契與熟悉度，兩人經常相約健身，之前還特地跑去宜蘭睡一晚，就為了要培養感情。

兩人第一次試鏡對戲就很激情也有親吻戲，而且還不只一次，彼此都覺得很神奇，葛兆恩覺得親完很害羞 ，甚至覺得有點「hold不太住」的感覺。他說兩人相處就跟劇中差不多，感覺Nelson沒有刻意塑造劇情，私底下就是劇中的小白，戲中的反差跟在真實生活中很相似，例如兩人去宜蘭培養感情時一起睡，他很難入睡又愛賴床，但Nelson則是秒睡、秒起，兩人入睡前還一起聽著情歌，自己想著劇情中的情感就感動到哭了，沒想到下一秒Nelson就睡著了。

他也說，在兩人互動時，Nelson會給很多自然的東西，甚至身上的檀香味道都讓他感覺「很舒服」，Nelson也說因為自己是第一次拍戲當男主角，從葛兆恩身上學到很多。

葛兆恩、Nelson紀成澔1日出席BL劇《對立而已》開鏡儀式。（三立提供）

戲中葛兆恩有很多需要露身材的劇情，是他目前拍過尺度最大的一次，所以被要求積極健身、甚至被禁止吃澱粉、1天只能吃1餐，健身11天就瘦了5公斤，目前對下顎線最有自信，他笑說：「1個多月前還沒有這個東西。」他說劇本後面有一段尺度比較大的戲，雖然劇本沒有寫明白，但導演說不一定要照劇本來 ，如果當天感覺到了可以「到另外一個層次」，他自己也說沒有尺度限定，有需要就可以脱，如果真的有裸露戲，可以露屁股，因為有好好練。

葛兆恩說，這部戲除了愛情之外，還有很多跟家人之間的親情戲，戲中角色也有因為照顧家人的掙扎，自己過去照顧爸爸高凌風的經歷也很能幫助他入戲；對於演出BL劇甚至大尺度的戲，家人很興奮，因為家人都是女生，媽媽也很期待，甚至姊姊也很喜歡看BL劇，他只希望家人不要找他一起看戲，因為一起看他會生氣。

葛兆恩、Nelson紀成澔1日出席BL劇《對立而已》開鏡儀式。（三立提供）

由三立打造的VBL系列影集，吸引許多從未看過BL劇的觀眾關注，今年推出VBL2024計畫，繼首部《全面管控》於日前完成拍攝後，緊接著三立、日本SPO Entertainment Inc.及愛貝克思共同推出第2部《對立而已》，總監製暨導演蔡妃喬表示，《對立而已》除了戀愛戲，更希望大家能感受到友情和親情，跟著他們在這場專屬菜鳥的諜對諜任務中，跨越黑白界線從對立變相伴相依。

VBL系列影集自啟動後，嘗試過校園、職場、AI、鬼畜等多樣風格，本次將在新劇《對立而已》中以神秘組織及情報處的初體驗為主軸，邀請演員葛兆恩、Nelson紀成澔出演黑白對立的雙菜鳥。葛兆恩飾演為了籌措醫藥費的大黑，到傳說中什麼任務都接的「都可以便利屋」打工，無論遛狗找人尋仇都得使命必達完成任務。葛兆恩頂著星二代的壓力，近年來積極往戲劇、歌唱多方發展，首次在BL劇中擔任男主角，希望透過本次的演出，讓觀眾刷新對他的印象。

Nelson紀成澔飾演出身效忠於祕密情報任務處家族的小白，第一次出任務就是要全天貼身監控剛進入暗黑組織的成員大黑(葛兆恩飾)。Nelson紀成澔來自馬來西亞，離鄉背井到台灣發展，在選秀節目中以歌唱舞蹈嶄露頭角，卻沒忘記從小深受台灣偶像劇薰陶，懷抱著演員夢，第一次演出戲劇擔綱男主角相當珍惜。