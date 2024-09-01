桃園市社會住宅供不應求，候補人數是可入住戶數近2倍，不分黨派議員都要求加速興建，桃園市住宅發展處表示，今年下半年有中壢、八德和新屋3處社宅完工招標，可提供645戶，另有龜山、蘆竹和中壢共5處社宅開工，預計再增1301戶，力拚2030年前完成自建1萬戶。

國民黨議員陳韋曄指出，桃園市已興建4629戶社宅，但僅占桃園所有戶數的0.05％，桃園社宅興建速度遠跟不上民眾需求，且根據監察院調查報告，截至去年底，桃園市已完工、興建中、已決標待開工的社宅共9499戶，占全國社宅數不到1成，數量排名六都倒數第2，甚至不到鄰近雙北的一半，效率太低，要求速度跟戶數都要擴大加速辦理。

「年輕人的痛就在這！」國民黨議員詹江村感嘆，新青安貸款後讓房價高漲，桃園竟傳出1坪60幾萬元的房子都要搭帳篷漏夜排隊搶買，強調房價是市場機制，不要過度干預最好，但不能忘記居住正義，大膽預言將成下屆選舉主軸，要求張市府廣設社宅，不要濫竽充數，他更提到，越市區越昂貴的地段更要蓋社宅，代表工作機會多，免去年輕人舟車勞頓，還能解決尖峰時間塞車問題。

都發局長江南志說，市長張善政上任後要求積極推動社宅，2030年前，桃園市自辦社宅將達1萬戶，連同中央蓋的會到1.5萬戶，都發局也持續盤點用地，像是今年也另外盤點新增15處社宅基地，強調社宅視為社會福利一環，會持續努力。

住宅處表示，本周有2處社宅基地上網招標，分別是專案管理以及設計監造標案：一處在中壢區中園路二段購物商場旁邊，位處高鐵桃園站與國道1號高速公路內壢交流道中間，交通非常便利，將規畫地下2層、地上11層，約260戶。另一處在八德區茄苳段永豐路附近，距離衛福部桃園醫院僅750公尺，規畫地下2層、地上13層，約100戶，未來會有市民活動中心及公托中心。

第三處也是專案管理的標案，在新屋區民族路六段旁，附近230公尺即有知名大賣場，距離中壢地政事務所700公尺，預計12月上網招標，規畫地下2層、地上11層，約285戶。3處社宅都分別有一、二、三房型，以當地的租屋型態配置房型比例，交通便利、工作生活機能均佳，共可再增加645戶社宅，提供青年就近就業入住之需。

除此之外，今年下半年開工的5處社宅1301戶分別是：龜山區善捷段336戶、龜山區興安段130戶、蘆竹區新鼻段369戶、蘆竹區大興段73戶、中壢區A20之393戶。其中2處社宅以實驗性質設計共用客、餐廳及廚房，增加住戶的互動性，適合單身或小倆口入住。至今年底，開工、招標、加上已完工的社宅14處4374戶，合計將達6320戶。