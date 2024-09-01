美國奧勒岡州最大城波特蘭，在星期六發生一起空難災害事故，一架小飛機墜毀在一處獨棟房社區(別墅區)，導致多間房屋著火，已知3人死亡，其中2名是小飛機乘員，1人是下落不明的社區居民。
美聯社報導，美國聯邦航空管理局(FTA)確認這架飛機是一架雙引擎的西斯納421C「金鷹」(Cessna 421C Glodeagle) 飛機，於上午10 點30 分左右在特勞特代爾機場(Troutdale Airport)附近墜毀，該機場位於波特蘭以東約30 分鐘車程處。
消防隊表示，飛機墜毀在住宅區，並且即即後起火，火勢已蔓延到至少四棟房屋，導致多達六戶人家流離失所。 治安官辦公室稱，在飛機墜落，還撞斷電線桿和電線，電線斷路造成的火花，導致附近田野發生單獨的灌木叢火災。
特勞特代爾機場航管中心表示，飛機墜毀前「沒有發出求救訊號，也沒有發出緊急呼叫」，這並不尋常。
美國國家運輸安全委員會正在主導對這起事故進行調查，已派出兩名人員前往墜機現場，目前還未有判斷與結論。
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