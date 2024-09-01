好萊塢動作片《台北追緝令》1日在台北信義威秀影城中庭廣場舉辦「世界首映紅毯見面會」，雙監製盧貝松夫婦率台裔美籍導演黃嘉智，以及主演群桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）、童星楊明偉（Wyatt Yang）盛裝出席，現場聚集破千名熱情粉絲，爭先一睹巨星風采，算是疫情後，難得的好萊塢電影追星盛況，主創團隊也是簽名、合照來者不拒，相當親民，在紅毯上停留了約1小時才上台接受訪問。

億萬票房名導盧貝松繼《人犬》後，時隔8個月再來台，一開口就激動高喊「love you guys（我愛你們）」，愛妻維吉妮貝松席拉也直呼「再次回到台北非常開心」，姜成鎬則不忘先用中文「你好」打招呼，接著笑說「知道你們都叫我『韓哥』，非常感謝大家對我的愛」，還搞笑呼籲大家看電影之餘，不要忘記去吃他最愛的宵夜「來來豆漿」，此次在片中飾演毒梟，他也坦言「演壞人這件事確實很過癮，可以嚐遍各種快樂」，楊明偉則笑喊「我在片中演他的小孩，但我非常討厭他」。

首位現身紅毯的姜成鎬親切為影迷簽名。（陳俊吉攝）

盧貝松夫婦時隔8個月再來台，心情相當好。（陳俊吉攝）

全片都在台北拍攝，桂綸鎂表示，很開心能看到每個熟悉的街道巷弄，「透過監製和導演的眼光呈現出不一樣的台北」，姜成鎬也補充說「很多國家最棒的團隊一起合作，呈現出這個很棒的故事，這不單單只是屬於我們的電影，而是大家跟我們一起製作的電影」，問及難忘的拍攝趣事，由於片中有多場打鬥戲，維吉妮打趣透露「因為我不喜歡暴力，所以在拍那些戲的時候我就都不在台灣」。

此外，唯一缺席的男主角路克伊凡斯（Luke Evans）因有其他拍攝行程不克前來，他除透過盧貝松傳達自己對台灣影迷的愛之外，也提前錄製影片驚喜現身後方大銀幕，「非常高興這部電影的世界首映會在我最喜歡之一的城市台北舉行」，也期待能盡快再有機會訪台，「在台北的時光裡有著許多美好的回憶，希望你們能像我們拍攝這部電影一樣，喜愛這部電影，我們真的很享受整個拍攝過程，我愛你們」。

桂綸鎂壓軸現身，一一幫現場久候的粉絲簽名。（陳俊吉攝）

導演黃嘉智希望能讓全世界看到台北的美好。（陳俊吉攝）

眾人被問及該片必看的理由，盧貝松率先霸氣搶答「因為其他的電影都很還好，所以一定要來看」，隨後又補充「只是開玩笑的啦，主要是有這些優秀的演員」，導演黃嘉智也形容：「我們就像是一個把好料都放進去的美味火鍋，希望能夠向國際展現台北的美好。」並稱，還記得去年拍攝台北夏天的熱浪，「不過看到你們都在這裡，頂著相同的熱情，儘管我們現在在這邊跟當時一樣熱，還是很值得」。

《台北追緝令》本月25在台上映。

姜成鎬開心揮手並用中文打招呼。（陳俊吉攝）