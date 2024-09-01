日本天團放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）2019年和「台灣第一名模」林志玲結婚，成為台灣女婿，兩人在2022年迎來寶貝兒子誕生。日前AKIRA參加陸綜《披荊斬棘4》，最新一期他特地男扮女裝飾演京劇角色虞姬，演唱林志玲曾表演過的歌曲，贏得首勝，讓他激動流下男兒淚。

AKIRA參加《披荊斬棘4》從初舞台團體秀、個人賽到第一次公演舞台連輸3場，幸好在這次第二次公演終於贏來勝利。AKIRA和李克勤、秦昊一起組隊，演唱妻子林志玲2011年曾與周杰倫在春晚合作演出的《蘭亭序》。表演加入戲曲《霸王別姬》內容，由AKIRA和李克勤扮雙面虞姬。一人準備上台表演，一人準備要引退，展現不同狀態下，不同心境的虞姬。

AKIRA扮演虞姬剃掉招牌鬍子。（圖／翻攝自AKIRA 微博）

為了呈現完美演出，AKIRA畫上專業女旦妝容，貼上假睫毛，並將招牌小鬍子剃掉，換上戲服和戴上頭飾。身高184公分的他，加上頭飾後身高直逼快2公尺，雖然很高大，但整體妝容看起來十分美艷。在成績揭曉時，一看到獲勝好消息，AKIRA開心得低頭擦拭眼淚，並感謝大家的支持和投票。

贏得首勝後，AKIRA也在微博寫下長文感謝隊友和工作人員，他坦言因為前幾場演出接連失利，不少人認為「AKIRA可能沒有發揮出自己的全部實力」。這次李克勤也在製作會議提出，希望這次可以讓AKIRA有閃耀機會。為此，他可以當配角，出場時間少一點也沒關係。

這讓AKIRA非常感動，他表示一位前輩、頂級明星像這樣放下自己，支持後輩，讓他打從心裡尊敬對方。AKIRA提到自己在唱歌方面是門外漢，都是兩位隊友，耐心地教他唱歌和說中文，溫柔地守護著他的成長。