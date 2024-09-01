據觀察者網引述路透8月30日報導，荷蘭新任首相斯霍夫表示，荷蘭政府在決定是否進一步收緊對華半導體出口規則時，「我們正進行良好的談判。我們也正特別關注艾司摩爾（ASML）的經濟利益，這些利益需要與其他風險權衡，而經濟利益是極其重要的。」

斯霍夫指出：「對荷蘭來說，艾司摩爾是一個極其重要的創新產業，在任何情況下都不應該受到影響，因為這將損害艾司摩爾的全球地位。」

報導稱，中國大陸是艾司摩爾僅次於台灣和韓國的第三大市場，約占其目前積壓訂單的20％。荷蘭科技媒體「techzine」8月29日也指出，中企約佔艾司摩爾客戶群的一半，作為歐洲市值最高的科技公司，艾司摩爾若削弱對華關係將「造成問題」。

「如果西方客戶也像英特爾最近那樣不得不勒緊褲腰帶，那麼艾司摩爾的前景就會突然變得不那麼樂觀了。」報導稱，這家美國昔日晶片巨頭第二季大幅虧損16億美元，正面臨「56年來最艱難時刻」。為降低成本，英特爾30年來首次停止派息，更計畫在全球裁員1.5萬人，相當於員工總數的15％。

對於美國彭博社前一日曝出荷蘭將對艾司摩爾在華晶片業務施加更多限制，路透稱，斯霍夫不願置評。

按照彭博社近日報導，拜登政府一名高級官員威脅稱，如果在對華管制措施上跟美國不一致，不排除對這些盟友實施某些單邊措施，包括「外國直接產品規則」（FDPR），後者允許美國對全球在生產過程中使用到美國技術、部件的企業進行出口管制，即使該產品來自外國企業。

事實上，早在去年10月，美國單方面發佈臨時最終規則，限制艾司摩爾對華出口部分中端產品的做法就引發了荷蘭議會的質疑。多位荷蘭眾議員公開提出質詢，認為荷蘭應當維護其經濟自主性。有人表示，即便是盟友，單方面改變規則也是令人難以容忍的。

荷蘭媒體則擔心此舉會引發中國反擊，包括進一步限制鎵和鍺的出口。這是製造半導體和其他電子產品的關鍵原材料，中國生產的鎵和鍺分別佔全球供應量的98％和60％。

荷媒稱，前首相呂特一直反對過於嚴格限制艾司摩爾對華出口，並呼籲給予更多時間來評估對高端晶片製造設備出口禁令的影響。呂特今年3月訪問中國時表態稱，荷蘭將確保出口管制措施不會專門針對某一國家，並努力降低出口限製造成的影響。

隨著斯霍夫7月初正式接任首相一職，他也面臨著有關敏感晶片製造設備出口的問題。斯霍夫在宣誓就職當天接受彭博社訪問時特別談及對華關係，強調荷蘭在與中國討論「國家安全問題」時必須「非常謹慎」（very careful），「我非常清楚，我們必須非常謹慎對待我們在歐洲東部邊境的問題，但也要謹慎對待我們與中國就國家安全問題進行的所有討論。」

有德媒提到，近年來，艾司摩爾已經多次就沒能得到荷蘭政府的足夠支持感到不滿。受涉華業務、荷蘭政府移民政策等多方面因素影響，艾司摩爾前CEO溫寧克曾威脅說，如果艾司摩爾在荷蘭的發展繼續受到限制，就會考慮離開荷蘭。

溫寧克公開反對限制對華出口，警告這最終或促使中國研發出自己的技術，對艾司摩爾構成競爭。而接替溫寧克的艾司摩爾新任CEO富凱今年6月也對《華爾街日報》說，「今時今日的艾司摩爾再也無法在經營中無視地緣政治」，流露出對失去中國市場的擔憂。

一段時間以來，拜登政府將矛頭對準中國半導體行業，不斷收緊對華晶片出口管制措施，加大對中國半導體企業的打壓力道。中國外交部發言人汪文斌此前回應表示，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，以各種藉口脅迫其他國家搞對華科技封鎖。