1974年中信銀行推出臺灣首張信用卡，經過半世紀的努力，中國信託不僅是臺灣金融史上信用卡的創始者，更是臺灣支付產業發展的重要推手。中信銀行指出，為感謝廣大中信卡友長期的支持與愛護，將於2日推出品牌廣告「中信卡50年 謝謝你帶著我一起」，勾勒出臺灣各行各業辛勤付出，共同成就精彩的50年。

中信銀行指出，為歡慶中國信託信用卡發卡50年，中信銀行特別準備百萬份紅包，只要LINE Pay掃碼刷中國信託信用卡單筆消費滿新臺幣199元即可領取，與廣大卡友共享喜悅。

中信金控創辦人辜濓松先生催生下，中國信託於1974年發行臺灣首張信用卡，將嶄新的支付方式帶入臺灣。觀察到臺灣信用卡客戶的消費行為，1993年中信銀行發行全臺首張慈善認同卡及首張百貨聯名卡，1996年成立臺灣第一個24小時客服中心，提供中信卡友不間斷的服務，同時致力於完善商店金流，中信銀行成為臺灣第一家提供收單服務的本國銀行。

2000年起，中信銀行創新服務功能，以零接觸信用卡及感應裝置交易方式，開啟感應交易時代；2010年以來，因應金融科技趨勢，中信銀行率先導入國際NFC支付模式，推動行動支付。更攜手各產業領導品牌，打造一站式生活金融服務，建立支付生態圈。歷經50年的歲月，卡友一路陪伴中信銀行發展，見證臺灣支付發展的歷程。

中信銀行董事長陳佳文表示，信用卡業務就是中國信託得以發展為臺灣最大民營銀行的關鍵，只要提到中國信託，許多人第一個想到的就是中信卡。中國信託感謝50年來，一路陪伴合作夥伴、聯名團體、國際組織、以及超過1千萬客戶對中國信託的支持，促使中國信託同仁可以持續創新，打造出無時不在、無所不在且最有溫度的服務體驗。

呼應We are family品牌精神，中信銀行推出「謝謝你帶著我一起」品牌廣告，以「中信卡謝謝你，讓五十年來的每一天，都像今天一樣美好」為主軸，記錄下臺灣人日以繼夜、24小時不間斷付出的點滴，藉由守護家人的概念，灌溉出這片土地欣欣向榮的契機，運轉著無限的未來。中國信託也於臺北市南港區中國信託金融園區建築物外牆貼上卡號「2341 0368 0024 0365」的超大信用卡，對全臺2,341萬人、368個鄉鎮、24小時、365天用心付出表達敬意。

慶祝中國信託信用卡發卡50年，今年9月起推出「月月驚喜」慶祝活動，首波活動「紅包大放送」於9月7日起每週六、日使用中國信託信用卡（含簽帳金融卡）透過LINE Pay掃碼支付，單筆刷卡金額滿新臺幣199元，即可領取1份紅包，每週限量50萬份，限量1百萬份紅包，領完為止。

此外，即日起使用中國信託信用卡消費，可在包括麥當勞、王品、全聯、康是美、屈臣氏、蝦皮、淘寶、指定五星級飯店、旅行社、航空公司、訂房網等超過1萬家商店，盡享吃喝玩樂各項優惠，活動詳情可上中信銀行官方網站查詢。

展望未來，中信銀行將持續以客戶需求為核心，優化數位體驗、拓展消費場景、導入智能服務，落實普惠金融及環境減碳永續的使命，提供客戶最佳支付體驗。「謝謝你帶著我一起」中信卡品牌廣告9月2日上線。