網紅四叉貓於今日至北檢直播時，遭到其他民眾搶奪直播器材，今(1)日於臉書粉專PO出「報案證明單」。（圖／翻攝自四叉貓。劉宇（滾動)臉書粉專）

民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，北檢於8月31日下午3時10分對民眾黨主席柯文哲偵訊，訊後依貪污罪向法院聲請羈押禁見，今(1)日晚間8時開羈押庭；網紅四叉貓8月31日上午於北檢外開直播時，遭到挺柯文哲民眾(小草)搶奪直播器材，並說今(1)日要去派出所提告，事後，他也在臉書粉專曬出「報案證明單」，並傳上當時的「衝突影片」。

網紅四叉貓於臉書粉專貼出「報案證明單」，並在貼文寫下「筆錄完成！我對兩位小草提告，『刑法304強制罪』、『刑法309公然侮辱』，以及『刑法325搶奪罪』」，他也說「希望他們(小草們)平平安安身體健康，才能努力去賺賠償金，再給我買iphone16和日本旅費」。

另外，從四叉貓也於臉書粉專PO出的「衝突影片」可見，當時他拿著直播器材，被2民眾搭話，當時他以為對方會帶著他去挺柯民眾的柵欄裡面，於是他先將直播器材方於窗邊，然後拉一下褲子轉身，豈料，其中1位白衣民眾繞過他，要搶走直播器材，嚇得他趕緊和對方爭奪，讓他大喊「非禮」，也立即引起員警喝斥阻止，最後，他奪回直播器材後，趕緊遠離2民眾保持距離。

對此，網友們也對四叉貓打氣加油「看到你被欺負真的很不爽，支持提告」、「日本機票訂起來」、「貓貓加油，最近真的要注意安全，不知道狂草會做出什麼事」、「其實小草都很有錢的」、「告到底不要和解，加油」、「教教他們的法治觀念」、「要為自己的不理性之舉付出代價，支持貓貓」。