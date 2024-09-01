台中大甲鐵砧山歷史悠久，為重振早期榮景，台中市觀旅局近年分4期進行改善，其中雕塑公園打造豐富的共融遊具，2020年啟用後湧入大批人潮，當年共60餘萬人次造訪，但去年僅剩35萬，綠營議員抨擊海線遭邊緣化。台中市觀旅局1日表示，民眾新鮮感漸消失，將持續優化相關設施，盼人潮回籠。

台中海線繼高美溼地遊客大幅下滑後，大甲鐵砧山也流失人潮。據交通部觀光署公布資料，大甲鐵砧山2020年遊客人次為66萬2586人、2021年腰斬為33萬7523人、2022年慘跌至25萬950人，去年回溫為35萬1532人。

民進黨議員施志昌表示，立委蔡其昌近年來爭取中央預算改善鐵砧山，然而，市府政策一再將海線邊緣化，交通不便及觀光景點破碎未串連，再加上購物節或鍋烤節等活動，都集中在市區，完全與海線脫節，讓海線觀光人數不斷下探。

大甲鐵砧山人潮驟減，台中市觀旅局近期啟動遊戲場優化工程，盼再吸引人潮回籠。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

國民黨議員李文傑指出，受疫情影響，鐵砧山遊客下降，市府持續優化相關設施，去年略有回溫，這是好的開始，但仍與昔日盛況有差距，建議多舉辦活動帶動人潮。

民進黨議員楊典忠則認為，海線幅員遼闊，大景點相當多，包括高美溼地、梧棲漁港、大安港媽祖園區，以及開幕在即的海生館，但至今藍帶海洋觀光仍淪為「點」的窘境，無法連成「線」甚至「面」，疾呼市府不要只是喊口號，快拿出實質作為留住遊客。

針對鐵砧山遊客大幅減少，觀旅局表示，受疫情影響，以及各類特色公園陸續建置完成，民眾新鮮感漸消失，致分散鐵砧山遊憩人潮，風景管理所持續爭取經費，包括已導入夜櫻光雕秀、特色露營、餐飲服務。

觀旅局強調，今年預計投入538萬元，修繕青少年遊戲區的攀爬網和兒童遊戲場高頻率使用設施，並增加遮陽設施，將於9月開工、年底完工，盼完成後能提供遊客更安全舒適的遊戲場域。