藝人米凱莉的「愛從心出發 米凱莉愛的個展」1日起在台北101展開為期兩週的展覽，共展出她近年22幅作品；過去曾多次參與聯展的米凱莉透露，她辦個展其實是90歲的爸爸的心願，「但我爸爸今年已經走了，所以這個展覽在今年推出對他非常有意義，是為了紀念他。兒子是我10年前重拾畫筆繪畫的創作靈感來源，父親則是我今年辦個展的一個動力！這次個展對我意義非凡。」

米凱莉在演藝圈的藝術家好友姚采穎、張瑞竹、胡翡翠，以及丁力騏、吳鈴山、胡競英（胡冠珍）等好友今皆到場共襄盛舉，對她色彩繽紛、充滿童趣風格、充滿療癒幸福感的作品，好友們也讚不絕口。記者更直擊一對巧合經過展覽現場、看完展覽的美國籍夫妻，因深受她的作品打動，當場下單預訂她的作品。

米凱莉舉辦「愛從心出發 米凱莉愛的個展」，身後是她在疫情後的作品「活在當下」。（陳俊吉攝）

米凱莉說自己的畫作都是有故事、有記憶，「他們都是我思想的縮影！」這次個展主題「愛從心出發」，就是想要表達她從心底的愛，不只是對兒子，也是對父親的愛，因為之前她已參與不少聯展，爸爸曾說希望看到她辦個展，她也允諾「定一會給你一個個展」，本來疫情前已經定好在國外的展覽場地，但因為疫情打亂計劃，「疫情後爸爸身體非常不好，這一、兩年我都在忙他的事，陪他照顧他，畫的也比較少，爸爸今年走了，我自己身體也不是很好，去年動了手術。我自己生病沒太大壓力或害怕，但是爸爸走了讓我挺難過。」藉由舉辦這次個展，泛著淚的她想告訴爸爸：「我終於做到了！」

她表示，這幾年她的感觸非常多，希望經過這3年的疫情，大家都能像她其中一幅畫一樣「活在當下」。她認為畫、藝術品都是可以療癒的，從她第一次開始參與展覽就很多人告訴她「妳的畫很療癒，看了以後會很開心」，雖然這次籌備期很趕、只有1個多月，但她深信在這時候展出更有其一定意義。

米凱莉舉辦「愛從心出發 米凱莉愛的個展」正在台北101展出。（陳俊吉攝）

作品風格原本走色彩繽紛的她，特別介紹自己在疫情期間畫了一幅以灰色為底的「放飛希望」，「雖然心很壓抑、有恐懼，還是要懷抱著希望，放飛自由、健康與平安這3個希望，也因為先有了這幅『放飛希望』，才有疫情好轉後畫的『活在當下』，這幾年我們真的發生很多、經歷很多，內心層面上有很多不同感受，大家從來不曾被關起來這麼久，每天有那麼多恐懼和壓抑，希望透過畫作傳遞給大家訊息是，要平安、自由、健康以及活在當下」。

從美術學校畢業的米凱莉，曾擔任過美術老師、演員、主持人、製作人、藝術拍賣總監等跨領域身分，在兒子誕生後，重新點燃了她塵封已久的繪畫熱情與靈感，過去10年她全心投入創作，成為專職自由藝術創作者，作品以色彩繽紛、充滿童趣風格著稱，會讓人從其作品中感受到幸福與快樂。她的展覽不僅展示了繪畫成績，更是她對兒子和生活深刻愛的見證，透過她的作品，觀者得以感受到母子之間濃濃的親情，以及她對生命的熱愛和對世界的讚美，她希望透過自己的作品，能啟發觀者找到內心真摯的愛、重拾童真與童心，讓愛重內心發出，並且將愛傳出去。

米凱莉舉辦「愛從心出發 米凱莉愛的個展」，好友姚采穎、丁力騏、胡翡翠、張瑞竹、吳鈴山都現身共襄盛舉。（陳俊吉攝）

「愛從心出發」緣起於10年前，米凱莉在她的兒子身上找到了繪畫的靈感。從那刻起，她重新拾起了畫筆，開始記錄她對兒子的愛，以及他熱愛的事物。兒子對昆蟲、動物和植物的熱愛成為了她創作的靈感泉源，這些小生物曾讓她感到害怕，但兒子的熱情漸漸感染了她，喚起了她童年對大自然的熱愛和回憶。她開始捕捉那些她童年時同樣熱愛的事物，如蝴蝶、昆蟲，以及四季交替帶來的氣息和色彩。當她記錄春天新綠的小草和小花，以及空中飛期的小鳥時，她感受到了一種重新與自然連結的喜悅和平靜。她的畫筆從此再也沒有停過，她用它來記錄愛，記錄她的思緒，以及兒子的成長，每一刻幸福都被她用畫筆封存在作品中。