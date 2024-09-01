深陷營運困境的美國晶片龍頭英特爾能夠成功打一場翻身仗嗎？市場近期傳出，英特爾正醞釀重大轉型，有可能分拆IC設計與晶圓代工，以度過公司成立56年來最艱難的時期。此消息提振投資人信心，激勵英特爾股價周五（8／30）飆漲9.49%，但有分析師苦勸投資人不要因股價強彈而「上當」，示警不要盲目追高。

英特爾流年不利，財報大爆利空以來，股價狂跌。但周五股價飆漲9.49%，收在每股22.04美元，創下2022年10月以來最大單日漲幅。

儘管與投行商討的多項解決方案前景看似樂觀，但英特爾強調，目前談判還處於早期階段，尚未採取重大行動。

瑞穗證券分析師Jordan Klein去年曾指出，如果美中貿易戰加劇，英特爾將成為大贏家，因為擁有美國最大代工廠，使得英特爾在美國當地生產處於有利地位，是崛起的好時機。

但Jordan Klein在最新報告中指出，拆分雖有助於釋放部分產品設計業務的價值，可是其命運仍與英特爾的代工和製造業務的執行與成功息息相關。

Jordan Klein坦言，拆分之舉看似「最後的希望」，「然而不可否認的是，如果此舉能讓執行長季辛格（Pat Gelsinger）留任，他可能會考慮」。

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