中秋佳節養心餐飲集團與知名版畫藝術家沐冉合作推出中秋月餅禮盒「繁花映月」，將藝術之美與中秋傳統相結合，為消費者帶來溫暖祝福。
「繁花映月」禮盒以明亮溫潤的橘紅色為底色，盒面由沐冉精心設計，以「家門永遠為你敞開」為主題，呈現出家的溫馨與包容，通過一筆一刀的雕刻，將這一情景拓印在每個禮盒上，並輔以燙金工藝，增添了質感與典雅。
其將中秋傳統與現代工藝完美結合，禮盒內含八顆全素月餅，共五種精心研製的口味，廣式蓮蓉旦黃、流心金棗酥、肉燥千層酥、芝麻Q心酥、XO咖哩酥。
中秋佳節養心餐飲集團與知名版畫藝術家沐冉合作推出中秋月餅禮盒「繁花映月」，將藝術之美與中秋傳統相結合，為消費者帶來溫暖祝福。
「繁花映月」禮盒以明亮溫潤的橘紅色為底色，盒面由沐冉精心設計，以「家門永遠為你敞開」為主題，呈現出家的溫馨與包容，通過一筆一刀的雕刻，將這一情景拓印在每個禮盒上，並輔以燙金工藝，增添了質感與典雅。
其將中秋傳統與現代工藝完美結合，禮盒內含八顆全素月餅，共五種精心研製的口味，廣式蓮蓉旦黃、流心金棗酥、肉燥千層酥、芝麻Q心酥、XO咖哩酥。
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