好萊塢女星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），上月20日傳出在結婚2週年之際，向洛杉磯郡法院訴請離婚，結束與「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）僅維持2年的婚姻，引起外界熱議。然而，珍妮佛羅培茲卻不甩任何紛擾，在今（1）日曬出多張今年夏天的花絮照，其中浴室鏡子反射的照片，更吸引120萬人搶看。

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克的婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，原以為珍妮佛羅培茲的心情會因此受到影響，沒想到1日她在社群曬出一系列生活照，紀錄今年夏天的各種日常花絮，看起來心情變得輕鬆，也願意與粉絲分享暑假期間的歡樂。

照片中，有不少珍妮佛羅培茲與家人的互動，以及街邊景色、自拍照，其中有張魔鬼視角的辣照，只見她披頭散髮戴著淺色墨鏡，穿著深褐色比基尼，傲人身材在鏡頭前大方展露，臉上似乎不見絲毫細紋，足見55歲的她依然保養得宜。

珍妮佛羅培茲曬自拍照曝近況。（圖／IG@jlo）

另外，還有張背對浴室鏡子的自拍照，透過鏡面反射出她勻稱的身體線條，尤其2顆渾圓屁股蛋更完美凸顯「翹臀珍」的招牌標誌。不過，珍妮佛羅培茲也在照片中藏了2句話：「一切都在按照神聖的秩序展開」、「她盛開著，不受打擾，遙不可及，平靜祥和」，似乎在透露近期風波的心聲，可能只希望一切順其自然，平靜度過。

珍妮佛羅培茲疑似吐露離婚心聲。（圖／IG@jlo）

一系列性感照曝光後，不到1天就吸引超過123萬人按讚，不少粉絲也紛紛留言，「我喜歡這個，愛妳，媽媽，也愛妳的家人」、「希望妳在這個夏天得到很多休息及放鬆」、「感謝女王繼續成為我們的光」、「妳看起來很棒，快樂又健康」。