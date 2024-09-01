6層樓高"鋼鐵巨獸"助攻!穿黃隧道盾構機"山河號"

刀盤17.5米、有鋼鐵巨擘之稱的山河號盾構機近日在山東省濟南市黃崗路正式開工，這座有6層樓高的盾構機將開鑿全長5755米並穿越黃河的穿黃隧道。

據《快科技》報導，9月1日山河號盾構機刀盤緩緩啟動，標誌著世界最大直徑水下盾構隧道開啟穿越黃河之旅。在濟南市黃崗路開鑿的穿黃隧道不僅將橫跨黃河天塹，還需穿越沿途多條繁忙公路，全長達5755米，其中最為關鍵的盾構施工段便佔據了3290米的距離。

報導說，穿黃隧道設計精妙，旨在與正在緊鑼密鼓建設中的G309互通立交無縫對接，從而徹底打通濟南市黃河兩岸的交通命脈，為城市的發展注入強勁動力。

山河號盾構機的刀盤高達17.5米，大約有6層樓高，凸顯了中國重型裝備製造領域的實力。（圖／快科技）

為確保這一世界級工程的安全與高效推進，中鐵14局集團傾力打造了山河號這一盾構領域的「鋼鐵巨擘」。該盾構機以驚人的17.5米刀盤直徑傲視群雄，其尺寸直逼6層樓高，也凸顯了中國大陸在重型裝備製造領域的卓越實力。

報導指出，山河號不僅體型龐大，更集尖端科技於一身。它搭載了帶壓複合型刀盤、伸縮式主驅動等前沿技術，以及智慧化程度極高的超前地質預報系統和同步注漿檢測系統，整體裝備水準躋身世界頂尖行列。這些高科技元素的融入，為隧道的順利掘進提供了堅實的技術保障。

得益於其超大的開挖直徑，山河號所挖掘的隧道採用了創新的單洞雙層結構，實現了上下2層各3車道的雙向通行能力，極大地提升了交通效率。

報導說，這種設計還巧妙地節省了寶貴的城市地下空間資源，並有望為項目節省約15%的投資成本。隧道單層淨高達4.2米，充分滿足了公交、消防及救援車輛等特殊車輛的通行需求，進一步增強了隧道的綜合承載能力和應急回應能力。