許多人結婚時除了基本的登記，可能還會舉辦相關儀式留念。一位女子打算明年和男友結婚，希望婚前可以拍婚紗照、鑽戒、求婚、蜜月，男友第一句則是反問「妳要出多少？」時，雖然女子出得起錢，但仍覺得感覺很差、不被當成未來的老婆，「結婚費用男方全出真的很過分嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友坦言就是她太過分。

原PO在Dcard發文表示，她和男友聊到結婚話題時，談到她想要拍婚紗照、鑽戒、求婚、蜜月等，除了蜜月以外的儀式粗估價格約15至20萬元，不過男友反問「妳要出多少？」、要求平攤開銷後，讓原PO直呼沒被當成未來的老婆，「不是我不願意出，也不是出不起，而是那種感覺真的很差」。

原PO提到，雖然男友賺的錢比她多，平時兩人吃飯、治裝等開銷也是男友買單，不過她也會自己做便當送到男友公司、贈送名牌外套、蘋果手錶等高價品當禮物，而男友平時嘴上喊著不計較、願意花錢，但只要單價4千元以上就會拒絕，讓原PO忍不住認為男友太務實，甚至質疑男友的愛，「真的是我太玻璃心嗎？如果私心希望結婚費用讓男友全包很過分嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「對，妳很過分，既然不是不願意出也不是出不起，那妳為什麼不出？套用大家很愛講的一句話都2024年了，結婚都要男方出錢這種陋習怎麼還會有人有？這婚是只有他一個人要結嗎？」、「既然妳不是不願出，也不是出不起，只是感覺差的問題，請問男生要怎麼開口可以讓妳覺得感覺良好又願意出一半？」，原PO最後則補充，他們討論時的確有誤會，未來會再調整自己不妥的地方。