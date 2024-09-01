周六（7日）將迎來24節氣中的「白露」，命理專家小孟老師在臉書粉專發文，分享白露時節有6項禁忌，其中提醒2類人外出要注意安全，也要當心健康問題。

小孟老師解釋，白露節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，夜晚水氣凝結，到了清晨時，樹葉與花朵會有很多露珠，秋天五形為金，金又為白，以白色來形容秋天的露水，故稱為「白露」，有6項禁忌須留意。

1、穿衣不宜裸露：白露之後天氣會轉涼，所以穿衣服不宜外露，容易感冒著涼。

2、禁喝冰水：白露天氣轉涼，喝太多冰水容易頭暈發冷，寒氣過重。

3、忌過度運動：白露毛細孔會變小，倘若這個時候進行劇烈運動，容易造成氣血循環不好，身體不易代謝，身體淤堵會有損健康。

4、睡覺冷氣不宜調太低：冷氣調太低容易過冷，身體容易在夜晚發冷，導致寒氣過強，易流鼻水鼻塞、手腳冰冷。

5、忌夜晚不蓋被：白露天氣轉寒，夜晚較涼，因此睡覺一定要蓋被子，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。

6、沖生肖龍與雙魚座這兩類人，外出遠行要注意安全，尤其要遠離感冒中的人，以防病魔纏身。

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