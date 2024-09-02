據美國之音報導，羅馬天主教教宗方濟各將自今天（9月2日）開始，展開為期12天的亞洲和大洋洲之旅，他將走訪印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。這次亞洲行也正值梵蒂岡與中國將續簽主教任命協議之際，教宗有機會再向北京伸出橄欖枝。而教宗的這次旅行將是他任內最遙遠且最具挑戰性的出訪，無論是造訪天數還是行程的距離，都是有史以來最長的。

對於即將年滿88歲、需要使用輪椅代步的方濟來說，這無疑是個巨大的挑戰。他在年輕時因呼吸道感染失去了部分肺葉，去年在醫生指示下，他還不得不在最後一刻取消參加聯合國氣候大會的計畫。

儘管如此，方濟各堅持推進這次本應在2020年進行、因新冠疫情推遲的訪問。訪團成員包括一支醫療團隊，並在當地安排必要的健康預防措施。不同以往的是，方濟各的個人秘書也納入了通常由樞機主教、主教和安保人員組成的代表團中。

美聯社報導，這次出訪令人聯想到已故教宗若望保祿二世的標誌性訪問，他也曾到訪這四個國家。透過重溫若望保祿二世的足跡，方濟各彰顯亞洲對於天主教會的重要性，也強調這個複雜的地區體現了他作為教宗的核心優先事項，包括宗教之間和文化之間對話、環境保護以及注重經濟發展的精神向度。亞洲是少數天主教會信徒人數和使命仍在增長的地區之一。

報導稱，方濟各預計於周二（9月3日）抵達印尼。在旅程首站，方濟各將與大伊瑪目納薩魯丁·奧馬爾（Nasaruddin Umar）一起參觀雅加達的「友誼隧道」並簽署聯合聲明。這條隧道連結了印尼最大的伊斯蒂克拉爾清真寺和天主教大教堂，是顯示宗教和諧共融最好的象徵。

梵蒂岡聖座新聞室表示，教宗也將為巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡帶去「安慰或鼓勵的話語」。

方濟各2013年當選教宗時曾表示，天主教會需要前往「邊緣地帶」，服務那些最需要神恩慰的人，此次訪問正是實踐其使命。巴布亞紐幾內亞近來遭遇嚴重的山崩和部落鬥爭，受到重創；葡萄牙前殖民地東帝汶則因為獨立戰爭而傷痕累累，在22年內有將近四分之一的人口死亡。

此外，此次訪問時機敏感，因為梵蒂岡將與北京續簽2018年的主教任命協議。這份協議的目的是緩解效忠教廷的中國地下教會和官方愛國天主教會之間的長期分歧。該協議於2022年續約2年。

方濟各曾多次利用出訪向中國傳遞友好訊息，無論是在飛越中國領空時發出問候電報，或是透過間接舉動向中國人民表達友誼，都是其努力改善與中國關係的舉措。今年6月，梵蒂岡國務卿彼得羅·帕羅林(Pietro Parolin)重申教宗希望有一天能訪問中國的願望。方濟各並呼籲為中國人民禱告，被認為表達了與北京提升關係的期待。

在有許多華裔人口的新加坡，方濟各將再次有機會向北京伸出橄欖枝。然而，方濟各抵達新加坡後，也將不可避免地觸及南海爭端的複雜議題。隨著中國在該地區的存在感日益增強，梵蒂岡與中國的關係勢必將持續受到關注。

上周，中國政府正式承認95歲的石洪禎為天津教區主教。梵蒂岡發表聲明，對這一事態發展表示「滿意」，並說這是「梵蒂岡多年對話的積極成果」。