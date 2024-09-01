民眾黨主席柯文哲近期捲入京華城弊案，遭到台北地檢署聲押禁見，台北地方法院則預計在晚間8點開羈押庭，備受外界關注。怎料，命理師廖美然在去年2024總統大選前，就曾提醒過柯文哲要注意操守，影片再度被挖出，引發熱議。

去年7月，廖美然在節目《新聞挖挖哇》提到，3位候選人侯友宜、賴清德、柯文哲，如果在操守方面有問題，例如金錢上手法不乾淨，或是對下屬不恰當的舉動，都有可能會被爆料，並建議3人應該特別在操守方面謹慎。

此外，廖美然還透過面相分析，柯文哲比起其他兩位候選人來說，有個比較吃虧的地方，「就是他的眉毛很稀疏！」個性較為活潑多元，例如今天講了這個，可能改天又有其他想法，「天馬行空的想法比較多！」

廖美然提醒柯文哲要注意操守，否則會被爆料。（圖／YT@新聞挖挖哇）

此外，眼科名醫黃宥嘉也分享個人看法，認為柯文哲帶給她的感覺非常驕傲，「讓我覺得好像全世界都配不上他！」說話較為直接，有很多無厘頭的說法，剛好對正在替未來感到焦慮、危機、不知道在哪裡的年輕人產生共鳴，較能成功抓住年輕族群的心。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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