中國農業大學8月30日舉辦2024年新生開學典禮，據該校官微消息，中國農業大學校長孫其信在講話中透露，大陸水稻育種專家，有「雜交水稻之父」的袁隆平孫女，今年也來到了中國農業大學，成為2024級的新生之一。

袁隆平是大陸的雜交水稻育種專家，身兼中國大陸工程院院士和美國科學院外籍院士等專業身分，於1960年代至1970年代對雜交水稻品種的研究，提高大陸和世界各地的糧產，獲美譽「雜交水稻之父」，並於2021年過世、享年90歲。他在高產雜交水稻的突破性成就，幫助從亞洲到非洲大片地區解決了飢餓和貧困問題。

孫其信提到，9543名新生是中國農業大學建校119年來最大的招生規模，注意到，會場佈置4個字「禾下乘涼」，這是大陸「共和國勳章」獲得者袁隆平的兩大夢想之一。

他更提到，袁隆平有兩個夢。第一個夢是禾下乘涼夢，追求水稻的高產、更高產夢；第二個夢是雜交水稻覆蓋全球夢。當前，雜交水稻覆蓋全球的夢想已經實現了，雜交水稻已經在全球70多個國家和地區開展了試驗試種和推廣，而且成為許多非洲和東南亞國家解決糧食問題的重大科技成果。

孫其信更進一步透露，袁隆平先生的親孫女，今年也來到了中國農業大學，成為我們2024級的新生之一，孫其信話音未落引來現場掌聲如潮。