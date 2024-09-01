手搖飲界吹起聯名風，CoCo都可攜手信義鄉農會，首次跨界聯名全新推出「信義鄉輕梅烏龍」最頂清爽系飲品，輕梅烏龍清爽酸甜又滑順，香氣十足的話梅一顆丟入，讓口感提升一個層次，瞄準酸V酸V「梅」子控，只要喝下這杯，不管你是學生的開學焦慮或是上班厭世，瞬間喝下什麼都覺得「梅」什麼。

輕梅烏龍指出，素有「梅之鄉」之稱的南投縣信義鄉，生產的梅子品質全台認證第一，營養價值十分豐富，富含多種礦物質及有機酸，CoCo將來自南投縣信義鄉的手採完熟梅，熬製成酸甜的純果梅汁，透過梅果的酸甜滋味，再搭配人氣茶品「21歲輕烏龍」的清香，溫潤的茶體滑順的口感，讓身心靈同步淨化，畫龍點晴的加入話梅後，加倍提升輕梅烏龍的清爽口感。

除輕梅烏龍，輕梅烏龍清爽系列飲品也不能忘了CoCo今年度人氣茶品「21輕檸烏龍」，使用新鮮檸檬原汁，酸中帶點果皮香氣，與輕焙烏龍茶融合的恰到好處，再畫龍點晴的加入一片新鮮檸檬果片，喜歡酸酸甜甜系列的茶類飲品，絕對不能錯過。