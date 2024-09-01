因應民眾黨主席柯文哲遭檢方聲請羈押，民眾黨中央黨部9月1日召開記者會，民眾黨發言人吳怡萱與媒體發生口角。不過，晚間她抵達北檢門口向柯文哲支持者信心喊話時，也同時向媒體記者致歉，對於早上發生的口角說聲不好意思。

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，8月31日遭檢方聲請羈押，民眾黨中央9月1日召開記者會，竟與記者火爆對嗆。

民眾黨中央緊急應變小組今日召開「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會，民眾黨團總召黃國昌、秘書長周榆修、立委張啓楷、前立委陳琬惠、新竹市議員、中央委員李國璋與黨團主任陳智菡出席，接受媒體聯訪。

在一名記者提問完，應變小組成員回應後，身為主持人的民眾黨發言人吳怡萱直接進行總結，並宣布記者會結束。提問的該名記者表達「我還有一些問題」，並繼續追問外界關心有大筆現金的相關問題。

吳怡萱壓不住怒火怒嗆，「請問東森的記者，你現在為什麼要特別影響我們記者會流程？請問還有什麼問題沒有回答你？」

黃國昌也嗆，「東森要這樣搞也沒關係，就現場直播嘛」，吳怡萱附和，「是呀，現在是怎麼樣」。黃國昌回應，「你說外界質疑大筆現金，第一個外界是誰？大筆現金是多少錢？請說明，要不然我真的不知道怎麼回答您的問題」，記者會在火藥味中草草結束，幾名與會者陸續離席。

民眾黨發言人吳怡萱今日晚間9時許抵達北檢門口向柯文哲的支持者「小草」們精神喊話，同時也對早上與記者發生口角表達歉意，對於早上發生的口角說聲不好意思。

★未經判決確定，應推定為無罪。