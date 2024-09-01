報復性旅遊降溫，明年有望買到便宜機票！長榮航空總經理孫嘉明1日分析，整體客運需求穩定，2025年票價走勢還是「易漲難跌」，北美、歐洲線可能有零星降價，但整體來說票價持穩，東北亞、東南亞則是「各自發揮」，降幅比較有感的應會在港澳線，尤其港澳需求降溫、供給顯著增加，最有機會買到便宜機票。

孫嘉明表示，雖然報復性旅遊降溫，但因疫情過後的票價結構改變，從油價、人力到機場場站成本無一不漲，預估票價很難回到疫情之前，這又以長程線最為顯著，北美除西雅圖因為短時間內多家航空公司開航，難免會競爭促銷，其他票價都算穩。

區域航線方面，孫嘉明說，日本線還是很穩，加上國人喜好赴日需求強勁，有可能因為淡旺季關係出現零星促銷票價，但想期待大規模降福的機率有限。東南亞最有機會撿到便宜票的是雅加達，至於清邁、峴港等觀光航點，基本上降幅都很有限。

「港澳線機會比較大」，孫嘉明表示，港澳線因需求減少，不過疫後因長榮、華航、國泰等大型航空公司相繼恢復航班，同時段有多家航空公司加入，現階段供過於求，是較容易出現便宜票的機會，如果想買性價比高的機票，港澳航線將是首選。