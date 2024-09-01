民眾黨主席、前台北市市長柯文哲與北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押2人，台北地方法院晚間8時召開羈押庭，順序為先問柯文哲，再問彭振聲。柯、彭2人面臨是羈押、交保，或是延至明(2)日星期一白天再訊問三種可能結局，關鍵的時間點也跟著曝光。

晚間8時許，柯文哲先開羈押庭，此次攻防兩造分別為，台北地檢署忠組主任檢察官江貞諭與檢察官林俊言、郭建鈺；柯文哲的律師團隊則是前特偵組檢察官的律師鄭深元，與律師陸正義，彭振聲則是委任前高檢署檢察長、律師陳守煌及律師李岳洋、黃品淞。

按現行刑事訴訟法條文，羈押庭超過深夜11時後，可以向法院聲請延至隔天日間繼續訊問，法院斟酌實際情況，若無正當理由，不得拒絕其請求。而經法院裁定深夜不訊問後，被告均應留置於法院夜間休息室至隔日早上8時，並無「先放被告回家」的情形存在，而所謂「夜間休息室」，實質上仍是「候審室」或「拘留室」，提供寢具、拋棄式盥洗用具與早餐。

因此，今(1)日深夜11時成為關鍵，晚間的羈押庭庭訊，柯、彭2人若在11時前遭法院裁定羈押，將立即送至土城的台北看守所，若被訊問超過深夜11時，柯文哲與彭振聲2人可向法院聲請停止夜間訊問，則羈押庭的戰線將拉長到明天白天，但就算獲准仍不能離開台北地院，必須留在候審室，於明(2)日星期一再次開羈押庭。若結局是交保，則必需等到保釋金籌出後，才可離開北院，時間最晚可能落在明天凌晨。

★未經判決確定，應推定為無罪。