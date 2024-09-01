長榮航（2618）總經理孫嘉明表示，環顧當前全球市場趨勢，2025年航空客運票價易漲難跌，中轉旅客商機潛力大；貨運市場挾著AI、電商產業強勁及台灣地理優勢，2025年一路暢旺。

長榮航第四代彩繪機「閨蜜機」8月底首航台北-芝加哥，獲得北美當地旅客關注，北美航線是長榮航長程主力航線，占營收比重超過四成，孫嘉明指出，看好美國市場，新機陸續交付後，評估美國波士頓、華盛頓DC、達拉斯三個客運新航點的可能性，至於載客率超過九成的西雅圖航線，2025年將從現行每周7班調整為每周10班，挾著北美貨運市場火熱，屆時機腹的貨運量也隨之水漲船高。

今年對長榮航而言是正向一年，上半年獲利創同期新高，大賺125億元，年增近二成、達19.74％，EPS為2.31元，第二季毛利率、營益率及稅後純益率均創史上第二高，僅次於2021年第四季，當年背景為疫情導致港口塞港，海轉空發酵，貨運價格飆高。

進入下半年，長榮航作為全球十大最佳航空的第八名，對下半年及2025年的航空景氣看法動見觀瞻。

孫嘉明指出，油價、地勤代理、機場使用費等營運成本不斷增加，扣除港澳航線因供給增加票價壓力沉重，其餘航線如北美、歐洲、東北亞、東南亞航線等均表現強勁，2025年整體票價易漲難跌；貨運部分受惠電商、AI產業熱，台灣科技業競爭力強及台灣獨有的地理優勢，運價第四季還有上漲的空間，尤其接近感恩節、聖誕節，並看旺2025年貨運市場。

孫嘉明分析，航空客運票價跟著季節性波動，有高有低，如日本賞櫻及滑雪季節時票價就高，長程航線如歐洲、美國等相當穩定，歐洲航線今年一整年基本上票價沒有下滑，米蘭航線異軍突起；至於票價壓力較大是港澳航線，因疫情後各航空公司恢復飛航，星宇也加入戰局，供給增加所致，大陸維持北京、上海、廣州、杭州、成都等重點航線，載客率約七成；整體航線來說市場需求強勁，票價就能維持住。

孫嘉明特別強調，長榮航耕耘北美30年，緊抓住中轉商機，疫情後航網恢復快速、北美航線每周87班航網綿密及航網銜接順暢，效益逐步展現，今年在桃園機場轉機的旅客，超過六成的就是搭乘長榮航。

孫嘉明更感謝交通部協調下，美國旅客過境時已不用大排長龍等待安檢，吸引美國旅客來台中轉。根據桃機公司統計，今年前七月來台轉機旅客達393.61萬人次，年增13.7％。