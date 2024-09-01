電商帶動航空貨運需求，長榮航空總經理孫嘉明1日指出，第4季受惠感恩節等旺季加持，看好空運價格強勁，雖然業界已經感受到運價提高，但目前貨運價格大約是1公斤10美元，和疫情時1公斤20美元的水準相比，還有蠻大成長空間，且除電商，包括伺服器、汽車零組件等急單需求都有，預估將成為貨運業務重要後盾。

孫嘉明表示，中美貿易戰與疫情兩大因素，改寫整體貨運市場結構，以往是中國大陸是世界工廠，位居主要製造地，但現在產線多數移往東南亞，推升的貨運需求已比中國大陸更強勁，近期包括泰國都有高價買艙位的需求，推估全球市場因新機有限，台灣貨運艙位明年供給無太大變化下，貨運價格會維持在不錯的水準。

提及艙等供給，孫嘉明表示，兩大飛機製造公司交不出飛機，大鬧「機」荒，很多的改機、改艙或新機交付計畫都因此改變，如長榮航空2022年與以色列航太工業公司 (IAI)簽約，自2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，也因爆發以哈戰爭，認證程序更為繁雜，現階段就是邊走邊看邊調整，當然也可能「就不改了」。

至於長榮航空原本計畫今年初接收首架三艙等（增加豪華經濟艙）的波音787客機，最快今年底才能交機，孫嘉明表示，以往簽訂購機合約時，都會載明何年何月交機，但現在只剩「年」，且都還有極高的可能性遞延，為了維持運力穩定，現階段的租機就會繼續租，但坦言因為全球都在缺飛機，大家都搶著租，租金已經顛覆續租價錢會往下調的業界慣例，通常租金會比過去更高，但這也是沒辦法的事。。

長榮航空2032年前尚有47架飛機待交，今、明年預計交付6架787客機，主要是三艙等的787新機，預估第2季起可全面三艙等營運，還有5架787-10及9架787-9，估計至2029年前陸續交付。此外向空巴訂購的18架A350-1000，預計陸續自2026年底或是2027年初開始引進；而A321neo有15架，則是預計從2029年起陸續交機。